ABB, Söğütözü Metrosu\'nu su basıyor iddialarına yanıt verdi

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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), "Söğütözü Metrosu'nu her yağışta su basıyor" yorumuyla paylaşılan görüntülere ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Söğütözü Metrosu'nu her yağışta su basıyor" yorumuyla paylaşılan görüntülere ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı. Görüntülere ilişkin yapılan açıklamada, "Bugün bazı sosyal medya hesaplarında 'Söğütözü Metrosu'nu her yağışta su basıyor' yorumuyla paylaşılan görüntüler incelendiğinde bir şahsın damlama olan bölgeye konan iki kova suyu yere dökerek çekim yaptığı ve sosyal medya haber sitelerine servis ettiği tespit edilmiştir. Halkı yanıltıcı eylemlerde bulunan şahıs hakkında hukuki süreç başlatılacaktır" ifadelerine yer verildi. - ANKARA