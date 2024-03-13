ABB EGO Spor Basketbol Takımı, Atakum Gelişim'i mağlup ederek lige galibiyetle başladı - Son Dakika
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ABB EGO Spor Basketbol Takımı, Atakum Gelişim'i mağlup ederek lige galibiyetle başladı

ABB EGO Spor Basketbol Takımı, Atakum Gelişim\'i mağlup ederek lige galibiyetle başladı

Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nde mücadele eden Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) EGO Spor Basketbol Takımı, Samsun deplasmanında Atakum Gelişim Takımı'nı 93-47 yenerek sezonun ilk maçından galibiyetle ayrıldı.

13.03.2024 12:15  Güncelleme: 12:22
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Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nde (EBBL) şampiyonluk mücadelesi veren Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) EGO Spor Basketbol Takımı, Samsun deplasmanında AtakumGelişim Takımı'nı 93-47 yenerek, lige galibiyetle başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan spor kulüpleri, ulusal ve uluslararası müsabakalarda elde ettiği başarılı sonuçlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nde zirve mücadelesi veren ABB EGO Spor Basketbol Takımı da sezonun ilk maçından galibiyetle ayrıldı.

Samsun temsilcisi Atakum Gelişim ile karşılaşan ABB EGO Spor, rakibini 93-47 mağlup etmeyi başardı. Karşılaşmanın ilk yarısı 45-27 konuk ekibin lehine sonuçlandı. EGO Spor'da Efe Sert 16 sayı, Yiğit Elgün 12 sayı, Bartuğ Altıparmak 11 sayı, Erim Özdemir 10 sayı, Necmettin Ercan 11 sayı ve Alperen Ercan 13 sayı ile oynadı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel ABB EGO Spor Basketbol Takımı, Atakum Gelişim'i mağlup ederek lige galibiyetle başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABB EGO Spor Basketbol Takımı, Atakum Gelişim'i mağlup ederek lige galibiyetle başladı - Son Dakika
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