ABD, Avustralya'da Mühimmat Deposu İnşa Ediyor - Son Dakika
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ABD, Avustralya'da Mühimmat Deposu İnşa Ediyor

16.06.2026 12:48
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ABD, Avustralya'da deniz piyadeleri için 30 milyon dolarlık mühimmat deposu inşa edecek.

ABD Donanması'nın yayımladığı belgelere göre, Avustralya'nın güneydoğusunda deniz piyadeleri için "kritik ileri tedarik" amacıyla yaklaşık 30 milyon dolarlık mühimmat deposu ve ofis inşa edilmesi planlanıyor.

ABD, Hint-Pasifik bölgesinde artan Çin etkisine karşı askeri varlığını güçlendirme adımları atmaya devam ediyor. ABD Donanması tarafından yayımlanan belgeler, "kritik ileri tedarik" için Avustralya'nın Victoria eyaletinin güneydoğusunda mühimmat deposu ve ofisler inşa edilmesine 30 milyon dolar ayrıldığını gösterdi. Belgelerde, askeri stokun 2028 yılına kadar tam kapasiteye ulaşmasının beklendiği belirtilirken; stoğun, ilk aşamada Melbourne'de tutulacağı, gelecek yıl ise Victoria'nın kırsalındaki Bandiana'daki bir Avustralya askeri üssünde inşa edilecek ABD depolarına taşınacağı aktarıldı.

Belgelerde ayrıca, ABD Donanması'nın, mürettebat tarafından kullanılan silahlar da dahil olmak üzere Avustralya'daki stoğun yönetimi için yaklaşık 110 mühendis, teknisyen ve güvenlik uzmanını istihdam edecek küresel bir savunma yüklenicisiyle çalıştığı ifade edildi.

"Deniz piyadeleri ve ordu ekipman programları kendi hizmet ihtiyaçlarını desteklemek üzere tasarlanmıştır"

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan ABD'li yetkili, "Piyadelerin Avustralya'daki faaliyetleri Hint-Pasifik genelindeki operasyonlar ve tatbikatlar için hazır ekipman ve malzeme bulundurarak küresel lojistiği desteklemektedir" dedi. Yetkili, sözleşme detayları veya kuvvet planlamasına ilişkin ayrıntılara değinmedi, ancak Deniz Piyadeleri ekipmanlarının "yüksek hazırlık seviyesinde" tutulduğunu ifade etti. Sözleşme düzenlemeleri ve tesisin işletilmesinin Avustralya Savunma Bakanlığı ile yakın koordinasyon içinde yürütüleceği belirtildi.

ABD'li yetkili, "Deniz piyadeleri ve ordu ekipman programları kendi hizmet ihtiyaçlarını desteklemek üzere tasarlanmıştır ve ayrı yetki ve süreçler altında yönetilmektedir" ifadelerini kullandı.

Avustralya Savunma Bakanlığı konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Analistler ise deniz piyadeleri için Avustralya'da ilk kez oluşturulacak bu stokun, ABD'nin Çin'in hızlı askeri yığınağına karşı koymak amacıyla Güney Pasifik'teki stratejik konumundan yararlanma isteğiyle bağlantılı olduğunu öne sürdü. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ABD, Avustralya'da Mühimmat Deposu İnşa Ediyor - Son Dakika

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