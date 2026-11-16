ABD'de aralarında JPMorgan Chase, Bank of America, US Bank ve Wells Fargo gibi bankaların bulunduğu çok sayıda bankaya erişim sıkıntısı yaşanıyor.

Dijital hizmetlerde yaşanan anlık kesintileri ve bağlantı sorunlarını kullanıcı bildirimleriyle takip eden Downdetector.com adlı internet sitesi, ABD'de birçok bankaya erişim sıkıntısı yaşandığını bildirdi. Erişim sıkıntısı yaşanan bankalar arasında JPMorgan Chase, Bank of America, US Bank ve Wells Fargo bulunuyor.

JPMorgan Chase sözcüsü yaptığı açıklamada, "Teknik bir sorun nedeniyle bazı işlemlerin tamamlanması normalden daha uzun sürüyor ancak müşteriler hesaplarına ve fonlarına erişmeye devam edebiliyor. Sorunu mümkün olan en kısa sürede çözmek için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

CNBC'nin bir kaynağa dayandırdığı haberinde, JPMorgan'daki teknik soruna kötü niyetli kişilerin müdahil olduğuna dair herhangi bir belirti bulunmadığı ve aynı anda birden fazla bankayı etkileyen bir yazılım hatasına ilişkin işaret olmadığı aktarıldı.