Washington eyaletindeki orman yangınında 60 bin kişi için tahliye emri - Son Dakika
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Washington eyaletindeki orman yangınında 60 bin kişi için tahliye emri

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Washington'un Spokane kentinde çıkan orman yangınlarında yaklaşık 60 bin kişi tahliye edildi, 600 bina kül oldu. Eyalette acil durum ilan edildi.

ABD'nin Washington eyaletinin Spokane kentinde çıkan orman yangınında yaklaşık 60 bin kişi için tahliye emri verilirken eyalet genelinde acil durum ilan edildi.

ABD'nin Washington eyaletinin Spokane kentinde çıkan orman yangını devam ediyor. Orman yangınları nedeniyle yaklaşık 60 bin kişi için tahliye emri verilirken bölgede bulunan evler ve iş yerleri de dahil 600 bina yok oldu. Spokane İtfaiye Şefi Tom Williams, üç ayrı yangının çıktığı Spokane'de yangının tahliye emri verilen bölgeler için tehdit oluşturduğunu söyledi. Elde edilen son verilere göre 5 bin 390 dönüm alanın yandığını sözlerine ekleyen Williams, yangınların henüz kontrol altına alınamadığını söyledi. Eyalet yetkilileri ise, Washington eyaleti genelinde 250 bin dönümden fazla alanın yandığını söyledi.

Öte yandan, herhangi bir yaralanma veya ölüm kaydedilmezken bölgedeki yaklaşık 10 bin ev ve iş yeri elektriksiz kaldı.

Spokane Belediye Başkanı Lisa Brown ise orman yangınlarının bölgede görülen en kötü doğal afet olduğunu kaydetti.

Washington Valisi Bob Ferguson da dün ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğünü ve Federal Acil Durum Yönetim Ajansı'ndan (FEMA) yardım istediğini belirtti. Vali, eyalet genelinde acil durum ilan etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Washington eyaletindeki orman yangınında 60 bin kişi için tahliye emri - Son Dakika

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SON DAKİKA: Washington eyaletindeki orman yangınında 60 bin kişi için tahliye emri - Son Dakika
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