ABD'den İran'a Yeni Yaptırımlar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

ABD'den İran'a Yeni Yaptırımlar

20.06.2025 20:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, İran'ın savunma sanayisine yönelik 8 kuruluşa ve Husilere destek veren 12 kuruluşa yaptırım uyguladı.

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran'ın savunma sanayisine yönelik hassas makinelerin tedarikinde rol oynadığı gerekçesiyle 8 kuruluşa, 1 kişi ve 1 gemiye yaptırım uygulanacağı bildirildi. Bakanlık ayrıca, Yemen'deki Husilere destek sağlayan yasadışı petrol sevkiyatlarına ilişkin 12 kuruluş ve 2 gemiye de yaptırım uyguladı.

ABD'den nükleer programı nedeniyle ilişkilerin gerildiği İran'a yönelik yeni yaptırım kararı geldi. ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran'ın savunma sanayisine yönelik hassas makinelerin tedarikinde rol oynadığı gerekçesiyle 8 kuruluşa, 1 kişi ve 1 gemiye yaptırım uygulanacağı bildirildi.

Yaptırım uygulanan kuruluşlardan 2'si İki Hong Kong merkezli

Hazine Bakanlığı, yaptırım uygulanan 8 kuruluştan ikisinin Hong Kong merkezli olduğunu ve Unico Shipping Co LTD ile Athena Shipping Co LTD isimli nakliye firmalarının hassas malzemelerin taşınmasında rol oynadığını bildirdi. Yaptırımlar kapsamında bu şirketlerin ABD'deki mal varlıklarının dondurulduğu ve ABD vatandaşlarıyla iş yapmalarının yasaklandığı açıklandı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, "İran rejiminin balistik füze, insansız hava aracı (İHA) ve asimetrik silah programlarını destekleyen çift kullanımlı teknoloji ve bileşenlerin tedarik edilmesini engellemeye kararlıyız" dedi.

Husilere destek sağlayan petrol ağı da hedefte

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre ayrıca, Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik destek kapsamında yürütülen "yasadışı petrol ticareti" nedeniyle 4 kişi, 12 kuruluş ve 2 gemi, terörle mücadele yetkisi çerçevesinde yaptırım listesine alındı. Yaptırımların, Husilere gelir sağlayan petrol ticareti ve diğer yasadışı malların taşınmasına yönelik faaliyetleri hedef aldığı belirtildi.

"Bölgesel istikrar ve küresel güvenlik için bu adımlar gerekli"

ABD Hazine Bakanı Bessent açıklamasında, "ABD, rejimin balistik füze, İHA ve asimetrik silah programlarının temelini oluşturan hassas, çift kullanımlı teknoloji, bileşenler ve makineleri tedarik etme çabalarını durdurmaya devam edecektir. Bu yaptırımlar, sadece İran'ın ölümcül silah üretim kabiliyetini değil, aynı zamanda bölgesel istikrarı ve küresel güvenliği tehdit eden yasa dışı faaliyetlerini de hedef almaktadır" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Enerji, Yemen, Yerel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Yerel ABD'den İran'a Yeni Yaptırımlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kamyon yemek yiyen işçilerin arasında daldı Kamyon yemek yiyen işçilerin arasında daldı
Bu adam 37 yaşında Lionel Messi’den Porto’ya şık frikik Bu adam 37 yaşında! Lionel Messi'den Porto'ya şık frikik
Bergüzar Korel, sıcak havanın tadını Marmaris’te çıkarıyor Bergüzar Korel, sıcak havanın tadını Marmaris'te çıkarıyor
Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG’ye soğuk duş Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG'ye soğuk duş
77 milyon euroluk yıldız Süper Lig’e geliyor 77 milyon euroluk yıldız Süper Lig'e geliyor
Çevrim içi çocuk tacizi operasyonu 190 şüpheli yakalandı Çevrim içi çocuk tacizi operasyonu! 190 şüpheli yakalandı
Netanyahu canlı yayında konuşurken bina çöktü Netanyahu canlı yayında konuşurken bina çöktü
Sokak ortasında eşine tekme ve yumrukla saldırdı Sokak ortasında eşine tekme ve yumrukla saldırdı
9 yaşındaki Yasemin’i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi 9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi
Altın yatırımcısı şokta Bir haftada yüzde 2’den fazla değer kaybı var Altın yatırımcısı şokta! Bir haftada yüzde 2'den fazla değer kaybı var
Kıskançlık iddiaları gündemdeydi Sinem Ünsal son noktayı koydu Kıskançlık iddiaları gündemdeydi! Sinem Ünsal son noktayı koydu

07:56
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geldi İşte son 1 haftanın faturası
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geldi! İşte son 1 haftanın faturası
07:37
İsrail-İran savaşında 9. gün İsfahan’daki nükleer tesis vuruldu
İsrail-İran savaşında 9. gün! İsfahan'daki nükleer tesis vuruldu
00:22
Hastanede tedavi gören Nihal Candan hayatını kaybetti
Hastanede tedavi gören Nihal Candan hayatını kaybetti
22:47
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşacağız ve bundan sonra ne olacağını göreceğiz
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşacağız ve bundan sonra ne olacağını göreceğiz
20:09
İsrail’den itiraf gibi açıklama: Zor günler bizi bekliyor
İsrail'den itiraf gibi açıklama: Zor günler bizi bekliyor
11:35
Daha önce gördüklerinizi unutun Milyoner’de yarışmacının elendiği soru pes dedirtti
Daha önce gördüklerinizi unutun! Milyoner'de yarışmacının elendiği soru pes dedirtti
11:33
Fenerbahçe’de Neymar sesleri: Hiç düşünmeden giderim
Fenerbahçe'de Neymar sesleri: Hiç düşünmeden giderim
11:18
İsrail’den kaçan 5 bin kişi Güney Kıbrıs’a yerleşti
İsrail'den kaçan 5 bin kişi Güney Kıbrıs'a yerleşti
11:11
Polis memuru Suriyelilerin düğününde İşte sahneye çıkıp yaptığı anons
Polis memuru Suriyelilerin düğününde! İşte sahneye çıkıp yaptığı anons
11:09
Şelalede düştü, kalça kemiğindeki platin yerinden çıktı
Şelalede düştü, kalça kemiğindeki platin yerinden çıktı
10:52
Anlaşma tamam gibi Galatasaray’ın yıldızına Suudi Arabistan’dan sürpriz talip
Anlaşma tamam gibi! Galatasaray'ın yıldızına Suudi Arabistan'dan sürpriz talip
10:40
Sessizliğini bozdu, yaşadığı sağlık mücadelesini ilk kez paylaştı
Sessizliğini bozdu, yaşadığı sağlık mücadelesini ilk kez paylaştı
10:28
İsrail-İran savaşı devam ederken PKK’da dil değişti
İsrail-İran savaşı devam ederken PKK'da dil değişti
10:27
Ordu yol çalışmasında kepçeye takıldı, hemen incelemeye alındı
Ordu yol çalışmasında kepçeye takıldı, hemen incelemeye alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2025 08:42:43. #7.13#
SON DAKİKA: ABD'den İran'a Yeni Yaptırımlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.