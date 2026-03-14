ABD İran'a Karşı Ek Asker Gönderiyor - Son Dakika
ABD İran'a Karşı Ek Asker Gönderiyor

14.03.2026 02:24
ABD, İran savaşı nedeniyle Orta Doğu'ya 5 bin ek asker ve askeri varlık göndermeyi planlıyor.

ABD'nin İran savaşı nedeniyle yaklaşık 5 bin ek asker ve çok sayıda askeri varlığı Orta Doğu bölgesine sevk etme kararı aldığı iddia edildi.

ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaş bölgesel güvenlik endişelerini artırırken, ABD basınından dikkat çeken bir iddia geldi. Hükümet kaynaklarına dayandırılan habere göre; ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in ABD Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM) bir hazır amfibi grubu ve ona bağlı bir Seferi Deniz Piyade Birliği'nin bölgeye gönderilmesi yönündeki talebini onayladığı bildirildi. Söz konusu takviye kuvvetlerin yaklaşık 5 bin personel ve aralarında amfibi saldırı gemisi USS Tripoli'nin de bulunduğu savaş gemilerini içerdiği aktarıldı. USS Tripoli'nin Japonya'nın Sasebo kentindeki bir limandan Orta Doğu'ya doğru yola çıktığı belirtilirken, ABD Savunma Bakanlığı ve CENTCOM habere konu iddialarla ilgili yorum yapmaktan kaçındı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Savunma, Yerel, İran, Son Dakika

Son Dakika Yerel ABD İran'a Karşı Ek Asker Gönderiyor - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’dan Bahreyn’e yeni hava saldırısı
İran'dan Bahreyn'e yeni hava saldırısı
İsrail’de en uzun gece İran bu sefer çok ağır hasar verdi
İsrail'de en uzun gece! İran bu sefer çok ağır hasar verdi
Şampiyonluk yolunda dev kayıp Fenerbahçe, Olimpiyat Stadyumu’nda buz kesti
Şampiyonluk yolunda dev kayıp! Fenerbahçe, Olimpiyat Stadyumu'nda buz kesti
İlber Ortaylı’nın cenaze programı belli oldu
İlber Ortaylı'nın cenaze programı belli oldu
İran’dan ateşlenen 3. füzeyle ilgili Erdoğan’dan ilk açıklama
İran'dan ateşlenen 3. füzeyle ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama
ABD, İran’a Saldırılar İçin 160 Askeri Uçak Gönderdi
ABD, İran'a Saldırılar İçin 160 Askeri Uçak Gönderdi
SON DAKİKA: ABD İran'a Karşı Ek Asker Gönderiyor - Son Dakika
