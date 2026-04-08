ABD, İran'a Saldırı Operasyonlarını Durdurdu

ABD ile İran arasında varılan ateşkesin yankıları sürerken, Washington yönetiminin İran'a yönelik tüm saldırı operasyonlarını durdurduğu bildirildi. ABD merkezli haber sitesi Axios'a konuşan üst düzey bir ABD hükümet yetkilisi, saldırıların sona erdiğini ancak savunma tedbirlerinin yürürlükte kalacağını belirtti. Söz konusu yetkili, ateşkes emrinin İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO) alt kademelerine iletilmesinin biraz zaman alacağını öngördüklerini ifade etti. - WASHINGTON