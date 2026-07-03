ABD, İran'a Suikast Uyarısı Yapıyor - Son Dakika
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ABD, İran'a Suikast Uyarısı Yapıyor

03.07.2026 04:48
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ABD, müzakereler sırasında İsrail'in İranlı yetkililere suikast planlayabileceğini bildirdi.

ABD'nin, savaşın sona erdirilmesine yönelik müzakereler sırasında İsrail'in İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'a yönelik suikast düzenleyebileceği konusunda Tahran yönetimini uyardığı öne sürüldü.

ABD merkezli The New York Times (NYT) gazetesi, ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşın ardından başlayan müzakere süreciyle ilgili dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. ABD'li yetkililere dayandırılan habere göre; Washington yönetiminin, 8 Nisan'da ilan edilen ateşkes sonrasında İsrail'in İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'a yönelik suikast düzenleyebileceğine dair endişelerini dolaylı yollardan Tahran yönetimine ilettiği bildirildi. ABD'li yetkililerin bölgedeki mevkidaşları aracılığıyla İran'a, "İsrail'in söz konusu iki ismi hedef alabileceği" yönünde bir uyarı mesajı gönderdiği aktarıldı.

"Arakçi ve Galibaf meşru hedefler listesindeydi"

Yetkililer, 28 Şubat'ta başlayan çatışmalar sırasında İsrail'in İran'ın üst düzey lider kadrosunu ortadan kaldırmaya odaklandığını ve o dönemde Arakçi ile Galibaf'ın "meşru hedefler" arasında görüldüğünü belirtti. Ancak nisan ayı başında sağlanan ateşkesin ardından bu iki ismin Tahran'ın müzakere heyetinin başına geçmesiyle durumun değiştiği; olası bir suikast girişiminin görüşmeleri sabote ederek çatışmaları yeniden alevlendireceği endişesinin yaşandığı vurgulandı.

İsrail jetleri İran hava sahasına girdi, Galibaf'ın uçağı acil iniş yaptı

İran Meclis Başkanı Galibaf'a yönelik somut bir İsrail tehdidinin 12 Nisan'da yaşandığı aktarıldı. Habere göre; Galibaf İslamabad'da ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından İran'a döndüğü sırada, uçağının İsrail tarafından hedef alınabileceğine dair istihbarat elde edildi. ABD'li iki yetkilinin verdiği bilgiye göre, Irak üzerinden İran hava sahasına giren iki İsrail savaş uçağının tespit edilmesi üzerine İran güvenlik güçleri Galibaf'ın uçağını uyardı. Uçak, İran'ın kuzeydoğusundaki Meşhed kentine acil iniş yaparken Galibaf ve beraberindeki heyet Tahran'a kara yoluyla dönmek zorunda kaldı.

Pakistan devreye girdi: "Görüşecek kimse kalmaz"

Öte yandan, çatışmaların sürdüğü mart ayında Pakistanlı bir yetkilinin İngiltere merkezli haber ajansı Reuters'a yaptığı açıklamalara da atıfta bulunuldu. İslamabad yönetiminin, Arakçi veya Galibaf'ın öldürülmesi halinde ateşkesi müzakere edecek kimsenin kalmayacağı konusunda Washington'u uyardığı hatırlatıldı. Pakistan'ın her iki ismin de hedef alınmaması yönündeki talebi üzerine ABD'nin devreye girdiği ve İsrail'den bu isimleri suikast listesinden çıkarmasını istediği kaydedildi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ABD, İran'a Suikast Uyarısı Yapıyor - Son Dakika

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