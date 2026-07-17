ABD, İran'daki Gözetleme Kulesini İmha Etti - Son Dakika
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ABD, İran'daki Gözetleme Kulesini İmha Etti

17.07.2026 22:08
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CENTCOM, Çabahar Limanı'ndaki gözetleme kulesinin imhasını açıkladı, saldırı kapasitesi kısıtlandı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik dün düzenlenen saldırılarda Çabahar kentindeki bir limanda bulunan gözetleme kulesinin imha edildiğini açıkladı.

CENTCOM, İran'a yönelik dün düzenlenen saldırılara ilişkin yeni bir görüntü paylaştı. CENTCOM'un açıklamasında, "ABD güçleri, İran'ın Umman Körfezi kıyısındaki deniz gözetleme ağının bir parçası olan Çabahar Şahit Kalantari Limanı'ndaki gözetleme kulesini başarıyla imha etti. Söz konusu ağ, onlarca yıldır İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemileri takip etmek ve hedef almak amacıyla kullanılıyordu" denildi.

Kulenin yerle bir edilmesinin İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun bölgedeki sivil gemi mürettebatlarına yönelik saldırı kapasitesini doğrudan kısıtladığı savunuldu. - FLORIDA

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Dünya, Yerel, İran, Son Dakika

Son Dakika Yerel ABD, İran'daki Gözetleme Kulesini İmha Etti - Son Dakika

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