ABD, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi\'ne yardım limanı inşa ediyor

BBP Oltu Belediye Başkan Adayı Nazım Koşar, Cambaz Neco'yu Ziyaret Etti

Büyük Birlik Partisi'nin Oltu Belediye Başkan Adayı Nazım Koşar, seçim çalışmaları kapsamında Oltu'nun tanınmış ve sevilen simalarından biri olan, halk arasında 'Cambaz Neco' olarak bilinen Necati Davulcu'yu evinde ziyaret etti. Ziyaret, toplumun unutulmuş değerlerine sahip çıkma ve onları hatırlama önemini vurgulayan bir jest olarak hafızalara kazındı.