ABD'li yetkililer Husiler ile Umman'da gizli görüşme yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'li yetkililer Husiler ile Umman'da gizli görüşme yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Reuters'a göre ABD'li yetkililer, geçtiğimiz pazar günü Umman'ın başkenti Maskat'ta Husi milislerinin temsilcileriyle kamuoyuna duyurulmayan bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Husiler, ABD gemilerine saldırma niyetlerinin olmadığını ve 2025 ateşkesine bağlı olduklarını dile getirdi.

İngiliz haber ajansı Reuters, ABD'li yetkililerin hafta sonu Umman'da Yemen'deki Husi milislerinin temsilcileriyle görüştüğünü aktardı.

Reuters haber ajansının konuyla ilgili bilgi sahibi 5 kaynağa dayandırdığı haberine göre ABD'li yetkililer, geçtiğimiz pazar günü Umman'da Yemen'deki İran destekli Husi milislerinin temsilcileriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Üç kaynağa göre kamuoyuna duyurulmayan toplantı, Umman'ın başkenti Maskat'taki ABD Büyükelçiliği'nde yapıldı. Görüşmede ABD tarafını büyükelçilik personeli temsil etti. İki kaynak, uzun süredir bölgesel arabuluculuk yapan Umman hükümetinin toplantının düzenlenmesine yardımcı olduğunu belirtti. Habere göre Husiler toplantıda, ABD yetkililerine Amerikan gemilerine saldırma niyetlerinin olmadığını ve ABD ile 2025 ateşkesine bağlı olduklarını dile getirdi. Yemenli bir temsilci, Husilerin İsrail gemilerine veya Suudi Arabistan'a ait olanlar dışındaki herhangi bir ticari gemiye saldırmayacaklarını söyledi. Kaynaklara göre Husilerin heyetinde ABD yaptırımları altında bulunan Maskat'ta görevli üst düzey bir yetkili olan Muhammed Abdüsselam ve bir diğer üst düzey Husi yetkilisi Abdülmelik el-Ajiri de yer aldı.

Husiler geçtiğimiz hafta Yemen'in Kızıldeniz kıyı şeridinin tamamını, tarihi Mocha limanı ve Babülmendep Boğazı'ndaki Perim Adası'nı fiilen ele geçirmişti. 2014 yılında Yemen'in başkenti Sana'yı ele geçiren Husi milisleri, Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon ile çatışmalara devam ediyor.

Mayıs ayında ateşkes anlaşması yapılmıştı

Trump yönetimi, Mart 2025'te Husileri "yabancı terör örgütü" olarak listelemişti. Bu durum, milis gruba verilen desteği suç haline getirdi. Ancak Washington, o zamandan bu yana Husiler ile müzakerelerde bulundu. ABD, geçtiğimiz yıl Kızıldeniz'deki gemilere yönelik saldırıları durdurmak için 2 ay boyunca Husilere saldırmış, daha sonra mayıs ayında ateşkese varılmıştı.

Kaynak: İHA
Amerika Birleşik DevletleriOrta DoğuGüvenlikPolitikaMaskatPazarYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İBB duruşmasında çarpıcı sözler: Dijital Deneyim Müzesi için herhangi bir ihale yapılmadı İBB duruşmasında çarpıcı sözler: Dijital Deneyim Müzesi için herhangi bir ihale yapılmadı
İstanbul’da korku dolu anlar İETT otobüsü alev topuna döndü İstanbul'da korku dolu anlar! İETT otobüsü alev topuna döndü
Atakum’da yanlış hedefe ateş Boş araca kurşun yağdıran zanlı yakalandı Atakum'da yanlış hedefe ateş! Boş araca kurşun yağdıran zanlı yakalandı
İngiltere, Venezuela’ya büyükelçi atayacak İngiltere, Venezuela’ya büyükelçi atayacak
Yemen cephesi alev alev Husiler çatışma görüntülerini yayımladı Yemen cephesi alev alev! Husiler çatışma görüntülerini yayımladı
Bolu’da kaza sonrası gazetecilere ’çekmeyin’ tepkisi: Eşeğe mi diyoruz Bolu'da kaza sonrası gazetecilere 'çekmeyin' tepkisi: Eşeğe mi diyoruz
16:35
Antalya’nın Korkuteli ilçesinde bir kişi eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini av tüfeğiyle katletti
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir kişi eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini av tüfeğiyle katletti
16:34
AKUT kurucusu Nasuh Mahruki tahliye edildi
AKUT kurucusu Nasuh Mahruki tahliye edildi
16:33
Öcalan için villa mı yapıldı Bir açıklama da Pervin Buldan’dan geldi
Öcalan için villa mı yapıldı? Bir açıklama da Pervin Buldan'dan geldi
16:31
Görüntüler günler sonra ortaya çıktı Fenerbahçe’ye maç sonunda bu şarkıyı çalmışlar
Görüntüler günler sonra ortaya çıktı! Fenerbahçe'ye maç sonunda bu şarkıyı çalmışlar
15:47
Törene damga vuran an Belediye başkanı protokole sırtını döndü
Törene damga vuran an! Belediye başkanı protokole sırtını döndü
15:04
Suudi Arabistan’a çifte saldırı Dev tesis ve hava üssü vuruldu
Suudi Arabistan'a çifte saldırı! Dev tesis ve hava üssü vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2026 16:54:26. #7.13#
SON DAKİKA: ABD'li yetkililer Husiler ile Umman'da gizli görüşme yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement