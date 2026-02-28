ABD'nin İran'a Yönelik 'Destansı Öfke' Operasyonu - Son Dakika
28.02.2026 23:24
ABD, İran'a kamikaze İHA'lar kullanarak saldırdı; CENTCOM operasyon detaylarını açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD'nin İran'a gerçekleştirdiği "Destansı Öfke" olarak adlandırılan operasyonun detaylarını paylaştı. CENTCOM, söz konusu saldırılarda ilk kez kamikaze insansız hava aracı (İHA) kullanıldığını açıklandı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD'nin İsrail ile koordinasyon içinde İran'a gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin detay ve görüntüler paylaştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla başlatılan operasyonda "acil tehdit oluşturan noktalara öncelik verildiği" ifade edilen açıklamada, "İran rejiminin güvenlik yapısını dağıtmak amacıyla hedeflere yönelik saldırılara başlandı. Hedefler arasında İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO) komuta ve kontrol merkezleri, İran'ın hava savunma kabiliyetleri, füze ve insansız hava aracı fırlatma sahaları ve askeri havaalanları yer aldı" denildi.

ABD ve ortak kuvvetlerin ilk saldırı dalgasının ardından CENTCOM'un yüzlerce İran füzesi ve insansız hava aracı saldırısına karşı savunma gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, "ABD personeline ait can kaybı ya da muharebeye bağlı yaralanma kaydedilmedi. ABD tesislerindeki hasar asgari düzeyde kaldı ve operasyonları etkilemedi" denildi.

ABD ilk kez kamikaze İHA kullandıklarını açıkladı

Açıklamada ayrıca, ABD ordusunun İran'a yönelik saldırılarda, Rusya'nın Ukrayna'da rutin olarak kullandığı İran menşeli Shaheed İHA'larına benzeyen düşük maliyetli kamikaze İHA'ları ilk defa kullandığı da duyuruldu. Açıklamada, "Harekatın ilk saatlerinde hava, kara ve denizden fırlatılan hassas güdümlü mühimmatlar kullanıldı. Ayrıca, CENTCOM bünyesindeki Scorpion Strike (Akrep Saldırısı) Görev Gücü, düşük maliyetli tek yönlü saldırı İHA'larını ilk kez muharebede kullandı" denildi.

Açıklamada, "Destansı Öfke Harekatı, Amerikan askeri ateş gücünün bu neslin gördüğü en büyük kuvvet yığınağını temsil etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper'ın, "Başkan, kararlı bir eylem emri verdi ve cesur askerlerimiz; Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Deniz Piyadeleri, Uzak Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik personelimiz bu çağrıya karşılık veriyor" şeklindeki ifadelerine de yer verildi. - FLORIDA

Kaynak: İHA

