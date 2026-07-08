ABD, Orta Doğu'da 20 Savaş Gemisiyle Devriye Geziyor - Son Dakika
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ABD, Orta Doğu'da 20 Savaş Gemisiyle Devriye Geziyor

08.07.2026 20:37
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CENTCOM, ABD Donanması'nın Orta Doğu'da güvenliği desteklemek için devriye görevi yürüttüğünü açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, ABD Donanması'na ait 20'den fazla savaş gemisinin Orta Doğu sularında devriye gezdiği belirtildi.

ABD-İran arasındaki son çatışmalar ardından Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yükselmeye devam ediyor. CENTCOM'dan yapılan açıklamada, ABD ordusunun Orta Doğu bölgesindeki askeri varlığını sürdürdüğü vurgulandı. Açıklamada, "Bugün, CENTCOM güçleri bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemeye devam ederken, 20'den fazla ABD Donanması savaş gemisi Orta Doğu genelindeki sularda devriye görevi yürütüyor" denildi.

Açıklamada ayrıca, geçtiğimiz ay ABD Donanması'na ait savaş gemileri ve hava unsurlarının, Amerikan ordusunun gücünü ve ateş kapasitesini sergilemek amacıyla Umman Denizi'nde yakın düzende seyir gerçekleştirdiği belirtildi.

Bu açıklama, ABD-İran arasında bu gece düzenlenen karşılıklı saldırılar ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'da düzenlen NATO Zirvesi sırasındaki, "İran ile ateşkes benim için bitti. Artık onlarla anlaşmak istemiyorum" açıklamasının ardından geldi. - FLORIDA

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Savunma, Dünya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ABD, Orta Doğu'da 20 Savaş Gemisiyle Devriye Geziyor - Son Dakika

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