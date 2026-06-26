ABD'den Türkiye'ye 700 milyon dolarlık jet motoru satışı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'den Türkiye'ye 700 milyon dolarlık jet motoru satışı

26.06.2026 06:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetiminin Türkiye'ye 700 milyon doları aşan değerde jet motoru satışı yapma planını resmi olarak Kongre'ye ilettiği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetiminin Türkiye'ye 700 milyon doları aşan değerde jet motoru satışı yapma planını resmi olarak Kongre'ye ilettiği bildirildi.

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetiminin Türkiye'ye yerli savaş uçağı KAAN için kullanılacak 700 milyon doları aşan değerde jet motoru satışı yapma planını resmi olarak Kongre'ye ilettiğini duyurdu. İlgili belgeye ve iki kaynağa dayandırılan habere göre, Kongre'ye gönderilen bildirimde "ABD hükümetinin; siyasi, askeri, ekonomik, insan hakları ve silahların kontrolüne ilişkin hususları göz önünde bulundurarak bu ürünlerin ihracatına izin vermeye hazır olduğu" belirtildi. ABD yönetiminin adımı gelecek ay Türkiye'de yapılacak kritik NATO Zirvesi öncesinde Trump'ın önemli bir müttefik olarak gördüğü Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik bir jest olarak değerlendirildi.

ABD'nin satış sürecini ilerletmeyi planladığı öne sürülmüştü

Reuters, konuyla ilgili daha önce yayınladığı bir haberde, ABD'nin 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenmesi beklenen NATO Zirvesi öncesinde Türkiye'nin yerli savaş uçağı KAAN için kullanılacak onlarca jet motorunun satış sürecini ilerletmeyi planladığını öne sürmüştü. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dış Politika, ABD Başkanı, Türkiye, Savunma, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ABD'den Türkiye'ye 700 milyon dolarlık jet motoru satışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tekirdağ’da otomobilde başından vurulmuş halde bulunan genç kurtarılamadı Tekirdağ'da otomobilde başından vurulmuş halde bulunan genç kurtarılamadı
Montella’dan istifa sorusuna yanıt Montella'dan istifa sorusuna yanıt
Yenilmezlik serileri 40 maç oldu Fas, Haiti’yi 2 kez geriye düşmesine rağmen devirdi Yenilmezlik serileri 40 maç oldu! Fas, Haiti'yi 2 kez geriye düşmesine rağmen devirdi
12. Yargı Paketi komisyondan geçti IBAN mağdurları için yeni düzenleme kabul edildi 12. Yargı Paketi komisyondan geçti! IBAN mağdurları için yeni düzenleme kabul edildi
Neymar 981 gün sonra geri döndü Brezilya 3 golle lider Neymar 981 gün sonra geri döndü! Brezilya 3 golle lider
Japonya’da 6,9 büyüklüğünde deprem Japonya'da 6,9 büyüklüğünde deprem

07:02
A Milli Takımımız Dünya Kupası’na galibiyetle veda etti
A Milli Takımımız Dünya Kupası'na galibiyetle veda etti
07:00
Arda Güler’den Montella’ya anlamlı destek Golü attı, soluğu yanında aldı
Arda Güler'den Montella'ya anlamlı destek! Golü attı, soluğu yanında aldı
06:44
Sıcaktan bunalan halk vantilatör kapmak için mağazada birbirini ezdi
Sıcaktan bunalan halk vantilatör kapmak için mağazada birbirini ezdi
06:06
Trump’tan Türkiye’ye jet motoru satışı kararı ABD Kongresi’ne resmen bildirdi
Trump'tan Türkiye'ye jet motoru satışı kararı! ABD Kongresi'ne resmen bildirdi
05:55
Milyonlar merak ediyordu İşte A Milli Takımımızın attığı gol sonrası çalan şarkı
Milyonlar merak ediyordu! İşte A Milli Takımımızın attığı gol sonrası çalan şarkı
22:59
Ukrayna’dan Rusya’ya 40 günlük “etki operasyonu“
Ukrayna'dan Rusya'ya 40 günlük "etki operasyonu"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 07:28:13. #7.13#
SON DAKİKA: ABD'den Türkiye'ye 700 milyon dolarlık jet motoru satışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.