ABD, Umman Körfezi'nde İran'a yönelik ablukayı delmeye çalışan gemiyi vurarak durdurdu - Son Dakika
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ABD, Umman Körfezi'nde İran'a yönelik ablukayı delmeye çalışan gemiyi vurarak durdurdu

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ABD ordusu, Umman Körfezi'nde İran'a yönelik deniz ablukasını delmeye çalışan St. Kitts bayraklı ticari gemiyi vurarak hareket kabiliyetini engelledi. CENTCOM, Temmuz'dan bu yana 147 ticari geminin rotasının değiştirildiğini, 5 geminin hareket kabiliyetinin engellendiğini bildirdi.

ABD ordusu, İran'a yönelik deniz ablukasını delmeye çalışan bir ticari gemiyi Umman Körfezi'nde vurarak geminin hareket kabiliyetini engellediğini duyurdu.

ABD ve İran arasındaki askeri gerilimi artırabilecek bir gelişme yaşandı. ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, Umman Körfezi'nde seyreden St. Kitts bayraklı "M/V Huda" adlı ticari geminin sivil mürettebatının yinelenen uyarıları dikkate almadığı ve İran'a yönelik deniz ablukasını defalarca delmeye çalıştığı belirtildi. ABD güçlerinin gelişme üzerine harekete geçtiği aktarılarak, "ABD'ye ait bir askeri uçak, CENTCOM'un gemi mürettebatını hedef alınacak bölgeleri terk etmeleri yönünde uyarmasının ardından, arka kısmına hassas güdümlü mühimmat ateşleyerek geminin hareket kabiliyetini engellemiştir" denildi. Hedef alınan geminin bir İran limanını ziyaret ettiği ve bölgeden ayrılmaya çalıştığı vurgulandı.

"147 ticari geminin rotası değiştirildi, 5'inin hareket kabiliyeti engellendi"

CENTCOM'un İran'a yönelik deniz ablukasını sıkı bir şekilde uygulamaya devam ettiğine dikkat çekilerek, "Temmuz ayından bu yana yürütülen denetim faaliyetleri sonucunda ABD kuvvetleri, uyarıları dikkate alan 147 ticari geminin rotasını değiştirmiş, uyarıları dikkate almayan 5 ticari geminin hareket kabiliyetini engellemiştir" hatırlatmasında bulunuldu. CENTCOM'un bunlara ek olarak daha önce İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun "milyarlarca dolarlık gölge ağının" bir parçası olan İran'a ait 10 ticari petrol tankerini imha ettiği kaydedilirken, "İran'ın kıyı bölgeleri yakınlarından veya çevre sulardan geçiş yapan tüm denizcilerin, ABD kuvvetlerinin abluka uyarılarını dikkate almaları tavsiye edilmektedir" denildi.

Kaynak: İHA
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