ABD ve İran'dan 300 Milyar Dolarlık Yatırım Fon Anlaşması

İngiliz Reuters haber ajansı, ABD ile İran arasında yarın imzalanacak olan çerçeve anlaşmasının, özel sektör kaynaklı 300 milyar dolarlık bir yatırım fonu kurulmasını da içerdiğini öne sürdü.

ABD ile İran arasında yarın imzalanması beklenen çerçeve anlaşmanın, dikkat çekici bir ekonomik mekanizmayı içereceği iddia edildi. İngiliz haber ajansı Reuters, tarafların üzerinde uzlaştığı çerçeve anlaşmanın, tamamen özel sektör kaynaklı 300 milyar dolarlık dev bir yatırım fonunun kurulmasını içerdiğini öne sürdü. Reuters tarafından aktarılan bilgilere göre, söz konusu fonun doğrudan hükümet bütçeleri veya hibelerle değil, farklı bölgelerden yatırımcıların taahhütleriyle finanse edilmesi planlanıyor.

Haberde, mekanizmanın, iki ülke arasında yürütülen nükleer müzakerelerde ilerleme sağlanması halinde devreye girecek ekonomik bir teşvik aracı olarak tasarlandığı ifade edildi. Yatırımcılar arasında ABD, Körfez ülkeleri, Asya, Güney Amerika ve Afrika'dan şirketlerin bulunduğu aktarıldı. Önümüzdeki 60 gün içinde süreci şekillendirecek bir mutabakat zaptının imzalanmasının beklendiği, bu süre içinde fon yöneticilerinin İran tarafı ve yatırımcılarla proje planlaması yapacağı belirtildi. İlk değerlendirmelere göre yatırımların enerji, lojistik, üretim ve ulaşım sektörlerine yoğunlaşacağı kaydedildi.

Reuters'ın haberinde söz konusu yatırım fonunun yaptırımların kaldırılması ve İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasına ilişkin paralel müzakere sürecinden ayrı bir finansal yapı olduğu vurgulandı. Dünyanın ikinci büyük doğalgaz ve dördüncü büyük petrol rezervlerine sahip İran'ın, yaptırımlar nedeniyle onlarca yıldır doğrudan yabancı yatırım çekemediği hatırlatıldı.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, İran'ın Körfez ülkeleri tarafından desteklenecek fona erişimine, Tahran'ın anlaşma şartlarına uyması halinde izin verileceğini söylemişti. - LONDRA