Abdülhamit Han Camii, Ramazan'da Görenleri Mest Ediyor - Son Dakika
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Abdülhamit Han Camii, Ramazan'da Görenleri Mest Ediyor

Abdülhamit Han Camii, Ramazan\'da Görenleri Mest Ediyor

Kahramanmaraş'ın simge camilerinden olan Abdülhamit Han Camii, Ramazan ayında görkemli bir atmosfere sahip oluyor. Kentin en büyük camisi olan ve Türkiye'nin 4. büyük camisi olan Abdülhamit Han Camii, her yıl Ramazan ayında vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor. Teravih namazları için camiye gelen vatandaşlar, ibadetlerini burada gerçekleştiriyor ve iftarlarını da cami çevresinde açıyor.

11.03.2024 21:34  Güncelleme: 21:36
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Kahramanmaraş'ın simge camilerinden olan Abdülhamit Han Camii, Ramazan'da görenleri mest ediyor.

Türkiye'nin 4'üncü büyük, Kahramanmaraş'ın ise en büyük camisi olma özelliğine sahip olan Abdülhamit Han Camii, Kahramanmaraş halkı için de önemli bir yere sahip. Kahramanmaraş halkının aralarında topladığı paralarla 1993 yılında temeli atılan ve 2011 yılında ibadete açılan 81 metre uzunluğundaki dört minareli cami, Ramazan ayında bir başka güzelliğe büründü. Kentin her bölgesinden görülebilen Abdülhamit Han Camii'ne on bir ayın sultanı Ramazan'da da vatandaşlar gelip ibadetlerini yapıyor.

Teravih namazı için Abdülhamit Han Camii'ne geldiğini ifade eden Abdülkadir Hıdır, "Camideyiz, gördüğünüz gibi teravih namazındayız. İftarı da burada yaptık, iftarı da yaptıktan sonra abdestimizi alıp camiye doğru yöneldik. Çok şükür rahatız, yaralarımızı saramadık ama yavaş yavaş toparlamaya çalışıyoruz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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