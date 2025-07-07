Abdullah Bilgin: Gediz\'in Manevi Rehberi

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, sadece manevi danışmanlık göreviyle değil, aynı zamanda edebiyat sevgisi ve şiirleriyle de tanınan Abdullah Bilgin'in deyim yerindeyse "10 parmağında 10 marifet" bulunduruyor.

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) erkek yurdunda manevi danışman olarak görev yapan ve müftülük projelerinde de aktif rol alan İmam Hatip Abdullah Bilgin, yüksekokulun açık olduğu dönemde üniversite öğrencileriyle birebir ilgileniyor, onların zorluklarında yanlarında oluyor. Bilgin, öğrencilerin hem akademik hem de kişisel gelişimlerine destek oluyor. Manevi rehberliğinin yanı sıra, edebiyat tutkusuyla da bilinen Bilgin, güncel olaylara dair yazdığı şiirlerle de dikkat çekiyor. Şiiriyle ilgili duygularını dile getiren Abdullah Bilgin, "Gediz'e olan sevgimi ve bağlılığımı mısralarla ifade etmeye çalıştım. Gediz, sadece yaşadığım bir yer değil, aynı zamanda ruhuma dokunan bir memleket. Umarım Gedizli hemşerilerimiz de şiirimi beğenir ve Gediz'in güzelliklerini bir kez daha hatırlarlar. Gençlerimizle birlikte hem manevi değerlerimizi yaşatıyor hem de böylesi kültürel faaliyetlerle ilçemizin tanıtımına katkı sağlamaya çalışıyoruz" dedi. - KÜTAHYA