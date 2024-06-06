Abdullah Çatlı'nın adı Nevşehir'de bir meydana verildi - Son Dakika
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Yerel

Abdullah Çatlı'nın adı Nevşehir'de bir meydana verildi

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 28 yıl önce hayatını kaybeden Abdullah Çatlı'nın adının Borsa Kavşağına verildiğini açıkladı. Borsa Kavşağı artık Abdullah Çatlı Meydanı olarak adlandırılacak.

06.06.2024 08:40
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Abdullah Çatlı'nın adı Nevşehir'de bir meydana verildi.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, yaptığı açıklamada 28 yıl önce hayatın kaybeden Nevşehirli Abdullah Çatlı'nın adının Borsa Kavşağına verildiğini söyledi. Arı, Nevşehir Belediyesi Meclis toplantısında alınan karar gereği Borsa Kavşağının adının Abdullah Çatlı Meydanı olarak değiştirildiğini ifade etti.

Abdullah Çatlı'nın abisi Zeki Çatlı, "28 yıldır beklediğimiz cevabı bugün aldık. Bu gün tarihe not düşülecek bir gün. Bu kararın alınmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Abdullah Çatlı'nın adı Nevşehir'de bir meydana verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Abdullah Çatlı'nın adı Nevşehir'de bir meydana verildi - Son Dakika
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