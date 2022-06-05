Abdullah Çatlı'nın annesi toprağa verildi - Son Dakika
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Abdullah Çatlı'nın annesi toprağa verildi

05.06.2022 00:57
Abdullah Çatlı'nın annesi toprağa verildi

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 3 Kasım 1996 tarihinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Abdullah Çatlı'nın annesi Remziye Çatlı hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 3 Kasım 1996 tarihinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Abdullah Çatlı'nın annesi Remziye Çatlı hayatını kaybetti. Remziye Çatlı, aile mezarlığına defnedildi.

93 yaşında hayatını kaybeden Remziye Çatlı'nın cenaze namazı; ikindi namazını müteakip Hamdi Tüfekçi Cami'nde kılındı. İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Çatlı'nın cenazesi Kaldırım Mezarlığı'nda bulunan aile mezarlığına defnedildi. Cenaze namazına, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, BBP'nin kurucusu ve ilk genel başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve MYK Üyesi Tamer Osmanağaoğlu, MHP eski MYK üyesi Mehmet Yıldız, MHP eski MYK üyesi Mehmet Varol, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Taş Medrese Ülkü Ocakları Başkanı Naim Yanık, Abdullah Çatlı'nın kardeşi Zeki Çatlı, Abdullah Çatlı'nın kızı Gökçen Çatlı, siyasi parti temsilcileri, belediye başkanları, yakınları ve vatandaşlar katıldı. - NEVŞEHİR

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Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Abdullah Çatlı, Balıkesir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Abdullah Çatlı'nın annesi toprağa verildi - Son Dakika

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