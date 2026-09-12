ABGC eski Başkanı Akgül\'ün annesi Döndü Akgül (75) hayatını kaybetti

Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti (ABGC) önceki dönem Başkanı Mehmet Akgül'ün annesi Döndü Akgül (75) hayatını kaybetti.

Aydın ve İzmir'de faaliyet gösteren gazetelerin imtiyaz sahibi ve Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti (ABGC) önceki dönem Başkanı Mehmet Akgül'ün 75 yaşındaki annesi Döndü Akgül, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Döndü Akgül'ün hayatını kaybetmesi, ailesi ve basın camiasını yasa boğdu.

Evli ve 5 çocuk annesi Döndü Akgül, bugün Nazilli'de ikindi namazına müteakip Gül Cami'nde düzenlenecek olan törenin ardından Arslanlı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.