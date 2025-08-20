Aç Domuzlar Mahallede! - Son Dakika
Aç Domuzlar Mahallede!

20.08.2025 11:14
Ordu Kumru'da aç kalan domuz sürüsü mısır tarlasına girerek yiyecek aradı, görüntüler kaydedildi.

Ordu'nun Kumru ilçesinde aç akalan domuz sürüsü mahalleye inerek mısır tarlasına daldı.

İlçenin Yenidivan Mahallesi'nde aç kalan domuz sürüsü gece saatlerinde mahalleye indi. 6 domuzun önce yolda görüldüğü, ardından mısır tarlasına girerek yiyecek aradığı anlar, o sırada aracıyla bölgeden geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde domuzların sürü halinde hareket ederek mahalle yolundan geçtikleri, sonrasında ise tarlaya yöneldikleri anlar yer aldı.

Vatandaşlar, domuzların fındık ve diğer ekili alanlarda zarara yol açtığını belirterek, özellikle hasat döneminde bu tür olayların arttığına dikkat çekti. - ORDU

Kaynak: İHA

