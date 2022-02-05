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Aç kalan karacalar yol kenarına indi - Son Dakika

Aç kalan karacalar yol kenarına indi

05.02.2022 11:35

Aç kalan karacalar yol kenarına indi Çorum'da kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle yiyecek bulamayan karacalar ana yola indi.

Aç kalan karacalar yol kenarına indi

ÇORUM - Çorum'da kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle yiyecek bulamayan karacalar ana yola indi.

Çorum'da Gölünyazı Kuş Cenneti'nin bulunduğu bölgede görülen 4 karaca ana yolun yanına indi. Yiyecek arayan karacalar, yoldan geçen vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

İl genelinde etkili olan kar yağışı günlük yaşamın yanı sıra yaban hayatını da olumsuz etkiliyor. Olumsuz hava koşulları sebebiyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Çorum Belediyesi ve sivil toplum kuruluşları yemleme çalışmalarını sürdürüyor.

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Çorum, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aç kalan karacalar yol kenarına indi - Son Dakika


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