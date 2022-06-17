AÇEM'li anne ve çocukları karne heyecanı yaşadı - Son Dakika
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AÇEM'li anne ve çocukları karne heyecanı yaşadı

17.06.2022 13:46

AÇEM'li anne ve çocukları karne heyecanı yaşadı Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi'nde karne heyecanı yaşandı.

AÇEM'li anne ve çocukları karne heyecanı yaşadı

İSTANBUL - Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi'nde karne heyecanı yaşandı.

Tuzla'da 3-6 yaş arasındaki çocukların kişisel gelişime katkı sağlanması ve çocuklarını kursa getiren annelerin de kendi alanlarında seçtikleri konular üzerine eğitimler alabildikleri Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi'nde karne heyecanı yaşandı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından 2014 yılında eğitimlerine başlayan ve toplamda 8 merkezde eğitimlerini sürdüren Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi'nde bu yıl bin anne ve bin çocuk eğitimlerini tamamladı. Yayla Anne Çocuk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen mezuniyet törenine Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Gönül Elleri Çarşısı Kurucu Gönüllülerinden Dr. Fatma Yazıcı katıldı. Başkan Yazıcı anne ve çocuklarına karnelerini verirken tek tek sohbet etti. AÇEM'li anneler de Başkan Yazıcı'ya hem teşekkür hem de babalar günü hediyesi verdiler.

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Kaynak: İHA

Tuzla Belediyesi, Çocuk, Tuzla, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel AÇEM'li anne ve çocukları karne heyecanı yaşadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AÇEM'li anne ve çocukları karne heyecanı yaşadı - Son Dakika
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