Bilecik'te koruma ve bakım altında bulunan çocuklar için açık havada kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bilecik Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde koruma ve bakım altında bulunan çocukların katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar açık havada kitap okudu. Doğayla iç içe gerçekleştirilen etkinlikte çocukların hem keyifli vakit geçirmeleri hem de okuma alışkanlıklarının desteklenmesi hedeflendi. Etkinlik kapsamında çocuklar, seçtikleri kitapları açık havada okuyarak verimli zaman geçirdi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Koruma ve bakım altında bulunan çocuklarımızın okuma alışkanlığını desteklemek, kitap sevgisini pekiştirmek ve doğayla iç içe verimli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla bu etkinliği gerçekleştirdik. Çocuklarımızın kişisel gelişimlerine katkı sunacak sosyal ve kültürel faaliyetlerimize devam edeceğiz" dedi.