Açık Kalp Ameliyatı Yerine Stent: Tehlikeleri

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Açık kalp ameliyatı yapılması gereken hastaya stent takılması tedaviyi güçleştiriyor

DENİZLİ - Uzmanlar koroner arter kalp ve damar hastalıklarda koroner baypas cerrahisi yani açık kalp ameliyatı olması gereken hastaların korktukları için stent ameliyatı olduklarını ve bunun sonucunda meydana çıkan sorunlara dikkat çekti.

Denizli Özel Cerrahi Hastanesi Kalp ve Damar Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Gürkan Şıracı yaygınlaşan stent kullanımına dikkat çekti. Koroner arter kalp damar hastalıklarında koroner baypas ameliyatı olması gereken hastaların korktukları için ameliyat olmadıklarını stent uygulamsını tercih ettiklerini belirtti. Stent uygulamasının koroner baypas ameliyatı olması gereken hastalarda tam tedavi olmadığını vurgulayan Dr. Şıracı, "Stent tedavisi hastaya faydalı oluyor ama tam anlamıyla tedavi ediyor mu, ileride tekrar bir müdahale gerekli olabilir mi bunların bakılması gerekli. Bazı durumlarda stentten dolayı yapılacak ikinci müdahaleler yetersiz kalabiliyor. Bundan kaynaklı hastanın sonradan tekrar açık kalp ameliyatı olması gerekiyor. Ama bu seferde damarlarda stent olduğu için bu cerrahi operasyonunda yapılma şekli değişebiliyor. Bu yüzden de ameliyatın başarı oranı düşebiliyor" dedi.

Koroner arter kalp ve damar hastalıklarında tanı ve tedavileri

Koroner arter hastalıkları ölüm sebepleri arasında birinci sırada olduğunu ve bu yüzden tedavisinin kritik öneme sahip olduğunu belirten Dr. Şıracı "İlaç tedavisi, balon stent tedavisi, koroner cerrah tedavisi hala başlıca tedavi metotlarıdır. Teknolojideki gelişmeler neticesinde koroner arter hastalıların tedavisinde farklılıklar olmaktadır ve daha güvenli hale gelmektedir. Ama hala tanı metotları arasında koroner anjiyo tetkiki kesin tanı yöntemidir. Koroner anjiyo tetkiki sonucunda kardiyolog, hastanın koroner damarlarında hastalık sapladığında bunu kalp damar cerrahisi uzmanıyla değerlendirip ya medikal tedavi ya balon stent tedavisi yada koroner baypas cerrahi tedavisine karar verilmektedir" ifadelerini kullandı.

"Tedavi kılavuzlarında koroner arter hastalıklarda hem hastanın durumuna hem de hastanın derecesine göre tedaviler önerilmektedir"

Tedavide asıl sorunun durumu hastaya söylendiğinde zaman başladığını ve hastaların bir kısmı koroner anjiyo tetkikinin koroner arter hastalıklarda tedavi olarak gördüklerini ifade eden Dr. Güral Şıracı, "Hasta tedavi olduğunu düşündüğünde kendi doktoru tarafından koroner baypas cerrahisi yani açık kalp ameliyatı olacağı söylendiğinde durumu kabullenememektedir. Neden kalp ameliyatı gerekli olduğu hastaya anlatılamadan kalp ameliyatının artıları neler, eksileri neler belirtilmeden, kendisine ne kadar fayda sağlayacağı açıklanmadan başka bir merkezde başka uzman görüşü almak istemektedirler. Başka bir merkeze başvurduklarında kalp ameliyatı olması gereken hastaya ikinci tedavi yöntemi olarak stent tedavisi kendisine sunulmaktadır. Stent işleminin kısa süreceği hastanede yatış sürecinin kısa olacağı ve normal yaşantısına kısa sürede döneceği belirtildiği için açık kalp ameliyatından korkan hastalar bu seçeneği değerlendirmektedir. Hasta fazla nasıl olacağını sonucunun ne olacağını fazla sorgulamadan kabul etmektedir. Kendisine uygulanacak stent tedavisi onun için uygun mu, yeterli tedavi sağlayacak mı, hangi damarına stent uygulanacak, birden fazla damarına mı stent uygulanacak yada stentin hangi marka olduğunu, stentin kısa sürede tıkanıp tıkanmayacağı, ileride yediden bir tedavi gerekli olacak mı, tekrar bir ameliyat olması gerektiği gündeme geldiğinde bu ameliyatın başarı şansı düşecek mi gibi soruları sormadan sorgulamadan karar vermektedir. Tedavi kılavuzlarında koroner arter hastalıklarda hem hastanın durumuna hem de hastanın derecesine göre tedaviler önerilmektedir. Bu tedaviler ya ilaç tedavisi olmaktadır ya balon stendi yada koroner cerrahi tedavisi olmaktadır. İleri seviye koroner arter hastalığı olan kişilerde koroner arter baypas cerrahisi hayat kurtarıcı olmaktadır. Maalesef günümüzde Koroner baypas cerrahisinin yapılması gereken tüm alanlarda stent yapılabilir hale geldi. Stent kısa dönem ve uzun dönem sonuçlarıyla koroner baypas cerrahisi kadar yeterli olmamaktadır. İleride tekrar bir ameliyat gerekli olduğunda o ameliyatın başarı oarnın düşeceği gibi hastaya sağlayacağı yararda düşük olacaktır. Peki bu konuda ne yapmak gerekir, hasatlar öncelikle kendisine anjiyo yapan kardiyolog hekimine güvenmesi gerekmektedir. Anjiyo sonrası çıkan heyet kararının kendisine en uygun kararın olduğuna inanması gerekir. Hastaların birde bunu bilmesi gerekir ne tedavisi olursa olsun hiçbir tedavi yüzde yüz kesin tedavi etmemektedir. Koroner arter hastalıklar ilerleyici süreçtir. İster stent uygulansın ister cerrahi işlem uygulansın hastaların ilaç tedavisine devam etmeleri gerekmektedir, sigara ve alkolden uzak durması gerekmektedir, egzersiz ve diyet programlarına uyması gerekmektedir ve kontrollerini aksatmaması gerekmektedir" şeklinde konuştu.