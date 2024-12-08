Acil Sağlık Ekipleri 7/24 Hayat Kurtarıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Acil Sağlık Ekipleri 7/24 Hayat Kurtarıyor

Acil Sağlık Ekipleri 7/24 Hayat Kurtarıyor

Düzce Sağlık Müdürü, acil sağlık hizmetlerinin önemi ve ambulanslara yol verilmesi çağrısında bulundu.

08.12.2024 10:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Ambulans ekiplerimiz ve acil sağlık personelimiz, 7/24 özveriyle çalışarak hayat kurtarmak için zamanla yarışmaktadır. Bu süreçte halkımızın desteği, sağlık ekiplerinin olay yerine hızlı bir şekilde ulaşabilmesi, yerinde etkin müdahale yapabilmesi açısından hayati önem taşımaktadır" dedi.

Dr. Yasin Yılmaz, Acil Sağlık Hizmetleri Haftasında yaptığı açıklamada ekiplerin zamanla yarıştıklarını belirterek "Acil sağlık sistemi, her saniyenin hayat kurtarabileceği kritik anlarda vatandaşlarımıza hizmet sunan önemli bir yapıdır. Ambulans ekiplerimiz ve acil sağlık personelimiz, 7/24 özveriyle çalışarak hayat kurtarmak için zamanla yarışmaktadır. Bu süreçte halkımızın desteği, sağlık ekiplerinin olay yerine hızlı bir şekilde ulaşabilmesi, yerinde etkin müdahale yapabilmesi açısından hayati önem taşımaktadır" ifadelerinde bulundu.

"Basit ama etkili yöntem"

Yasin Yılmaz, fermuar sistemiyle yaşama yol verin sloganı ile özellikle trafikte ambulanslara yol verilmesi konusunda vatandaşların bilinçli hareket etmesi gerektiğini işaret ederek "Bu sistem ambulansların geçişini kolaylaştıran fermuar sistemi, trafikte basit ama etkili bir uygulamadır. Araçların yolun iki tarafına düzenli bir şekilde açılması, ambulansların zaman kaybetmeden olay yerine ulaşmasını sağlar ve bu da hayat kurtarır. Unutmayalım ki, her an hepimizin acil sağlık ekiplerine ihtiyacı olabilir. Acil sağlık sistemine duyulan ihtiyaç, sadece bir hastaya değil, hepimizin sevdiklerine ulaşan bir can simidi anlamına gelir. Toplum olarak bu bilinçle hareket ettiğimizde daha çok hayata dokunabilir, daha çok hayat kurtarabiliriz. 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak gece gündüz demeden her türlü zorlu şartlarda özverili bir şekilde çalışan kahramanlarımız, dokunduğunuz her hayat hastayı, ailesi ve toplumumuza umut olmaktadır. Tüm Acil Sağlık Hizmeti sunan ekip arkadaşlarımın haftası kutlu olsun. Mesleğinizi yaparken gösterdiğiniz fedakarlık, azim ve emeklerinizden dolayı hepinizle gurur duyuyoruz" şeklinde açıklamasını sonlandırdı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sağlık, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Acil Sağlık Ekipleri 7/24 Hayat Kurtarıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:21 Suriye’de rejim karşıtı silahlı gruplar, PKKYPG işgalindeki Deyrizor’un merkezine giriyor Suriye'de rejim karşıtı silahlı gruplar, PKK/YPG işgalindeki Deyrizor'un merkezine giriyor
09:36 Esad’ı kaçıran uçak olağandışı hareketler yapıp bir anda radardan kayboldu Esad'ı kaçıran uçak olağandışı hareketler yapıp bir anda radardan kayboldu
09:09 Muhalifler devlet televizyonunu ele geçirdi: Esad’ı devirdik, Şam özgürleşti Muhalifler devlet televizyonunu ele geçirdi: Esad'ı devirdik, Şam özgürleşti
08:12 Suriye’de 61 yıllık Baas rejimi çöktü Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi çöktü
06:59 Suriye’de bir devrin sonu Beşar Esad, Şam’ı terk etti Suriye'de bir devrin sonu! Beşar Esad, Şam'ı terk etti
11:13 Wanda Nara herkesin önünde L-Gante ile sarılıp öpüştü Wanda Nara herkesin önünde L-Gante ile sarılıp öpüştü
11:08 Suriye Milli Ordusu’nu yöneten ismin Bahçeli’yi ziyaret ettiği ortaya çıktı Suriye Milli Ordusu'nu yöneten ismin Bahçeli'yi ziyaret ettiği ortaya çıktı
10:17 Hazine Bakanı Şimşek: 2020’den beri en düşük seviye Hazine Bakanı Şimşek: 2020'den beri en düşük seviye
10:17 Bir kadının yıkıldığı an Aldatıldığını kameradan tesadüfen gördü Bir kadının yıkıldığı an! Aldatıldığını kameradan tesadüfen gördü
10:03 Ali Babacan: Türkiye’nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz Ali Babacan: Türkiye'nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz
09:43 İsmi ve soyisminin baş harfleri yüzünden hayatı kabusa döndü İsmi ve soyisminin baş harfleri yüzünden hayatı kabusa döndü
09:38 Türkiye, Rusya ve İran arasında kritik Suriye toplantısı Türkiye, Rusya ve İran arasında kritik Suriye toplantısı
09:16 Ülke genelinde bazı yollarda bugün bakım çalışması yapılacak Ülke genelinde bazı yollarda bugün bakım çalışması yapılacak
09:07 Dürziler de muhaliflere katıldı Esad’ı iki yönden sıkıştırdılar Dürziler de muhaliflere katıldı! Esad'ı iki yönden sıkıştırdılar
08:33 İstanbul’da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı İstanbul'da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2024 11:00:28. #1.13#
SON DAKİKA: Acil Sağlık Ekipleri 7/24 Hayat Kurtarıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.