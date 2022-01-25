Acil servisteki hastalar için zamanla yarıştılar - Son Dakika

İstanbul Esenyurt Belediyesi ekipleri, bir hastanenin 'oksijen tüpleri bitti' ihbarı üzerine harekete geçti, hastaları mağdur olmaktan kurtardı.

Esenyurt Belediyesi, İstanbul'da etkili olan kar yağışının neden olduğu olumsuzluklarla mücadele etmeye devam ediyor. Tuzlama ve kar küreme çalışmalarının yanı sıra Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un başkanlık ettiği Afet Koordinasyon Merkezi'ne gelen ihbarlara anında müdahale ediliyor.

Sokak hayvanları için gece boyunca canla başla görev yaptılar

Çalışmalar kapsamında 7 bulvar, 130 cadde ve 2 bin 796 sokakta kar küreme çalışması devam ediyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokakta yaşayan hayvanlara mama ulaştırmak için gece boyunca görev yaptı. Yarım metreyi aşan karların arasından sokak hayvanlarına ulaşan ekipler mama takviyesi yaptı.

'Oksijen tüpleri bitti'

Esenkent Mahallesinde bulunan bir hastanenin 'oksijen tüpleri bitti' ihbarı üzerine harekete geçen ekipler hastaneye ulaşarak boş tüpleri aldı. Akçaburgaz Mahallesinde bulunan dolum tesisine gelen ekipler tüpleri doldurttu. Yoğun bakımdaki hastaların aciliyeti nedeniyle zamanla yarışan ekipler, kısa sürede tüpleri hastaneye getirdi. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Afet Koordinsyon Merkezindeki çalışmaların ardından sahaya indi. Ekiplerle bir araya gelen Bozkurt çalışmaları inceledi, yetkililerden bilgi aldı. - İSTANBUL