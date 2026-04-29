Acılı günde vatandaşa tam destek

Kocaeli'de vatandaşların zor günlerinde mağduriyet yaşamaması için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ve şehir dışı cenaze naklinden defin işlemlerine kadar tüm süreci ücretsiz koordine ediyor.

Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların en zor ve hassas anlarında yanlarında olmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla yürütülen hizmetler kapsamında cenaze nakil, gasilhane ve defin işlemleri hızlı ve koordineli şekilde gerçekleştiriliyor. Vatandaşların maddi yük altında kalmaması için tamamı ücretsiz sunulan bu hizmetlerde, şehir içi ve şehir dışı cenaze nakilleri de kesintisiz olarak yapılıyor. Ekipler ayrıca resmi işlemler konusunda cenaze yakınlarına rehberlik ederek sürecin sağlıklı ilerlemesini sağlıyor.

Defin işlemlerinin yanı sıra il genelindeki mezarlıkların fiziki şartları da düzenli olarak iyileştiriliyor. Ekipler, mezarlık alanlarında periyodik olarak bakım, onarım, budama ve temizlik çalışmaları gerçekleştirerek alanları ziyaretlere uygun hale getiriyor. - KOCAELİ