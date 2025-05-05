Adalarda Tarımsal Kalkınma Toplantısı - Son Dakika
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Adalarda Tarımsal Kalkınma Toplantısı

Adalarda Tarımsal Kalkınma Toplantısı

Gökçeada ve Bozcaada için tarımsal projeler ve organik üretim stratejileri görüşüldü.

05.05.2025 14:23
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Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan ve İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Daire Başkanı Başak Egesel'in başkanlığında, Gökçeada ve Bozcaada Tarımsal Kalkınma Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar ele alındı.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına, ilgili şube ve ilçe müdürleri ile teknik personel katılım sağladı. Toplantıda, proje kapsamında bugüne kadar gerçekleştirilen faaliyetler gözden geçirilirken, organik üretimin artırılmasına yönelik yeni stratejiler ve projeler detaylı olarak görüşüldü.

Adaların tarımsal potansiyelini güçlendirmeyi amaçlayan projeyle, ekonomik değeri yüksek ve markalaşmaya uygun ürünlerin öne çıkarılması hedefleniyor. Bitkisel üretim, hayvancılık ve su ürünleri sektörlerindeki mevcut zorluklar ve çözüm önerileri de kapsamlı bir şekilde değerlendirilerek, öncelikli eylem planları oluşturuldu.

Bölgenin sürdürülebilir kalkınmasına önemli katkılar sunması beklenen proje, tarımsal üretimin geliştirilmesi ve adaların rekabet gücünün artırılması açısından büyük önem taşıyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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