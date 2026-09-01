Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, Eskişehir'de Vali Erdinç Yılmaz'ı makamında ziyaret etti
Çeşitli programlara katılmak üzere Eskişehir'e gelen Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, beraberindeki heyetle birlikte Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ı ziyaret etti. Görüşmede Eskişehir'de yürütülen adli hizmetler, kurumlar arası iş birliği ve devam eden çalışmalar ele alındı. Vali Yılmaz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Bakan Yardımcısı Tuncay'a teşekkür etti.
Çeşitli programlara katılmak üzere Eskişehir'e gelen Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay ve beraberindeki heyet, Vali Dr. Erdinç Yılmaz'a ziyarette bulundu.
Valilik girişinde Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz tarafından karşılanan Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Ziyarette, Eskişehir'de yürütülen adli hizmetler, kurumlar arası iş birliği ve devam eden çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Vali Yılmaz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Bakan Yardımcısı Tuncay'a teşekkür etti.
Kaynak: İHA
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