Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, Eskişehir\'de Vali Erdinç Yılmaz\'ı makamında ziyaret etti

Çeşitli programlara katılmak üzere Eskişehir'e gelen Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay ve beraberindeki heyet, Vali Dr. Erdinç Yılmaz'a ziyarette bulundu.

Valilik girişinde Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz tarafından karşılanan Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Ziyarette, Eskişehir'de yürütülen adli hizmetler, kurumlar arası iş birliği ve devam eden çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Vali Yılmaz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Bakan Yardımcısı Tuncay'a teşekkür etti.