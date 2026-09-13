Adalet Bakanı Gürlek, Söğüt\'te 745. Yörük Şenlikleri\'nin son gününe katıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Söğüt'te bu yıl 745'incisi düzenlenen Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin son gününde ilçeye geldi.

Bilecik'in Söğüt ilçesindeki türbesi yakınında 745'incisi düzenlenen, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin son gününe Adalet Bakanı Akın Gürlek de katıldı. Gürlek, Milletvekili Halil Eldemir ve AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ile birlikte şenliklere katılan vatandaşları selamladı.

Bakan Gürlek, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın elini sıkmadı

Ardından protokolde oturanlarla tek tek tokalaşan Adalet Bakanı Akın Gürlek'in Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın elini sıkmadığı gözlerden kaçmadı.