Adalet Bakanı'ndan Lekelenmeme Hakkı Açıklaması - Son Dakika
Adalet Bakanı'ndan Lekelenmeme Hakkı Açıklaması

11.04.2026 15:46
Bakan Gürlek, dosyaların ayıklandığını ve yargı süreçlerinin hızlandırıldığını belirtti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Yaptığımız düzenlemeler ve geliştirdiğimiz uygulamalarla; lekelenmeme hakkı kapsamında dosyaları en başta ayıklıyor, vatandaşlarımızın gereksiz yere yıpranmasının önüne geçiyoruz" dedi.

Bakan Gürlek, resmi sosyal medya hesabından Bakanlık olarak gerçekleştirilen düzenlemeler ve geliştirilen uygulamalar ile ilgili açıklamada bulundu. Gürlek, lekelenmeme hakkı kapsamında dosyaların en başta ayıklandığını, vatandaşların gereksiz yere yıpranmasının önüne geçtiklerini belirtti. Aynı zamanda Gürlek, hakim başına düşen dosya sayısını azaltarak her bir dosyaya daha fazla zaman ayrılmasının sağlandığını bildirdi.

"Lekelenmeme hakkı kapsamında dosyaları en başta ayıklıyor, vatandaşlarımızın gereksiz yere yıpranmasının önüne geçiyoruz"

Bakan Gürlek, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Vatandaşlarımızın adalet hizmetlerine daha hızlı ve etkin erişimi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Yaptığımız düzenlemeler ve geliştirdiğimiz uygulamalarla; Lekelenmeme hakkı kapsamında dosyaları en başta ayıklıyor, vatandaşlarımızın gereksiz yere yıpranmasının önüne geçiyoruz. Hakim başına düşen dosya sayısını azaltarak her bir dosyaya daha fazla zaman ayrılmasını sağlıyoruz. Soruşturma ve dava süreçlerini hızlandırarak yargılamaların daha kısa sürede sonuçlanmasını mümkün kılıyoruz. Daha hızlı işleyen, daha adil ve vatandaş odaklı yargı sistemini güçlendirmeye kararlılıkla devam ediyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA

Gürlek, Yargı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adalet Bakanı'ndan Lekelenmeme Hakkı Açıklaması - Son Dakika

SON DAKİKA: Adalet Bakanı'ndan Lekelenmeme Hakkı Açıklaması - Son Dakika
