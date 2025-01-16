Adalet Bakanı Tunç'tan Gazze'de Ateşkes Vurgusu - Son Dakika
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Adalet Bakanı Tunç'tan Gazze'de Ateşkes Vurgusu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gazze'de sağlanan ateşkesin bölgedeki barış ve istikrar için önemli bir adım olduğunu belirtti. Tunç, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına dikkat çekerken, insani yardımların acilen ulaştırılması ve uluslararası mekanizmaların harekete geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin Filistin'in yanında olmaya devam edeceğini ifade eden Tunç, bağımsız bir Filistin devleti kurulana kadar desteğin süreceğini söyledi.

16.01.2025 02:04
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: " Gazze'de ateşkesin sağlanması, geç kalınmış ancak bölgedeki barış ve istikrar için son derece önemli bir adımdır" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gazze'de ateşkes sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Tunç ateşkesin önemli bir adım olduğunu belirttiği paylaşımında, "7 Ekim 2023'ten bu yana işgalci İsrail'in vahşi saldırılar gerçekleştirerek Gazze'de yaptığı soykırım, insanlık tarihine kara bir leke olarak kazınmıştır. Bebeklerin, çocukların, kadınların, masum insanların katledildiği Gazze'de ateşkesin sağlanması, geç kalınmış ancak bölgedeki barış ve istikrar için son derece önemli bir adımdır. İnsan haklarını ayaklar altına alan, uluslararası hukuku yok sayan, Gazze'yi açık hava mezarlığına çeviren İsrail, ateşkes kararlarına uymalı ve işgal ettiği topraklardan çekilmelidir" ifadelerine yer verdi.

Bakan Tunç tarafından yapılan paylaşımda insani yardımlar vurgulanarak, "İnsani yardımlar, yaşama tutunmaya çalışan Filistinli kardeşlerimize en kısa sürede ulaştırılmalıdır. 15 aydır kan ve gözyaşının hakim olduğu Gazze'de ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve masum insanların hayatını kaybetmemesi için uluslararası mekanizmalar üzerine düşeni yapmalıdır" denildi.

"Bağımsız Filistin devleti kurulana kadar Filistinli kardeşlerimizin özgürlük mücadelesine destek olmayı sürdüreceğiz"

Bakan Tunç Türkiye'nin Filistin'in yanında olduğunu belirttiği paylaşımda, "Filistinli kardeşlerimiz Gazze direnişiyle insanlık onurunu ayakta tutmuş, toprakları için kahramanca mücadele etmiştir. Onların bu cesareti, haklı davalarının asla sönmeyecek bir meşalesidir. Gazze'de kanlarıyla destan yazan tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye olarak şimdiye kadar olduğu gibi daima adaleti, hakkı ve hakikati savunmaya, Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bağımsız Filistin devleti kurulana kadar Filistinli kardeşlerimizin özgürlük mücadelesine destek olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adalet Bakanı Tunç'tan Gazze'de Ateşkes Vurgusu - Son Dakika

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