Adalet Bakanı Tunç'tan Tanju Özcan Açıklaması: 'Ayrımcılık İçeren İfadeler Kabul Edilemez' - Son Dakika
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Adalet Bakanı Tunç'tan Tanju Özcan Açıklaması: 'Ayrımcılık İçeren İfadeler Kabul Edilemez'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Suriyeliler hakkında yaptığı açıklamalara tepki göstererek, açıkça ayrımcılığı içeren ifadelerin hukuk açısından yeri olduğunu belirtti ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

05.01.2025 19:33  Güncelleme: 20:13
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(BARTIN) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hakkında soruşturma başlatılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile ilgili konuştu. Bakan Tunç, "Suriyelilerle ilgili yapmış olduğu konuşma ve bu konuşmanın dayanağı olan fiilleri ayrımcılık içeren ifade ve uygulmamalar. Dolayısıyla bunun hem idare hukukunda hem ceza mevzuatımızda yeri var. Cumhuriyet Savcılarımız bu konuda soruşturma başlattılar" dedi.

Bartın AK Parti Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'ne katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın bir Youtube kanalında Suriyeliler ile ilgili yaptığı açıklamalara ilişkin konuştu. Bakan Tunç, şunları söyledi:

"Kamuoyu özellikle Suriyelilerle ilgili yaptığı bu ayrımcı ifadelerden dolayı çok rahatsız oldu"

"Bolu Cumhuriyet Başsavcılığımız bir soruşturma başlattı kamuoyunda da büyük bir tepki oluşturdu. Suriyelilerle ilgili yapmış olduğu konuşma ve bu konuşmanın dayanağı olan fiillerini sayın belediye başkanı kamuoyuyla paylaştı. Bir ayrımcılık yaptığını, burada Suriyeli oldukları için iş yeri ruhsatı vermediğini, Suriyelilere 10 kat zamlı su tarifesi uyguladığını, bunlar ayrımcılık içeren ifadeler ve uygulamalar dolayısıyla bunun hem idare hukukunda hem ceza mevzuatımızda yeri var dolayısıyla Cumhuriyet Savcılarımız bu konuda soruşturma başlattılar tabii takdir onların. Burada kamuoyu özellikle Suriyelilerle ilgili yaptığı bu ayrımcı ifadelerden dolayı çok rahatsız oldu.

"Ayrımcılık kokan ifadeleri kabul etmek doğru değil"

Bu anlamda özellikle 4 milyona yakın Suriyeliye oradaki diktatörden canını kurtaran, can havliyle ülkemize sığınan o binlerce kadına çocuğa onların bugün hayata tutunmasını sağlayan Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti orada bir terör devleti kurulmasın Suriye'nin iç karışıklığından istifade ederek ülkemizi yıllar boyunca tehdit eden bir orada oluşum olmasın ve Suriye'nin toprak bütünlüğü bozulmasın ve hemen yanı başımızda Suriye ile ilişkileri iyi olan bir Türkiye olsun bunun için çabaladık ve o insanların bir kısmı burada iş buldu iş kurdular meslek sahibi oldular çocukları buralarda okudular buranın okullarına gittiler ana dilleri yerine artık Türkçe'yi biliyorlar dolayısıyla böyle bir ayrımcılık kokan ifadeleri kabul etmek doğru değil. Bunun Cumhuriyet Savcılarımız tabii ki suç teşkil edip etmediğini takdir edecek olan da onlardır ama Bolu Cumhuriyet Başsavcılığımız da bu konuda bir soruşturma başlattı."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Adalet Bakanı Tunç'tan Tanju Özcan Açıklaması: 'Ayrımcılık İçeren İfadeler Kabul Edilemez' - Son Dakika

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