Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Edanur'un ölümüyle ilgili adli soruşturma başlattı - Son Dakika
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Edanur'un ölümüyle ilgili adli soruşturma başlattı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Edanur\'un ölümüyle ilgili adli soruşturma başlattı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Küçükçekmece'de su dolu olan çukura düşerek hayatını kaybeden Edanur'a başsağlığı dileyerek olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakan Tunç, olayın ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uzman bilirkişi heyeti görevlendirildiğini ve sorumlular hakkında titizlikle soruşturma yapılacağını belirtti.

28.04.2024 16:04  Güncelleme: 16:06
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Küçükçekmece'de su dolu olan çukura düşerek hayatını kaybeden Edanur'a başsağlığı dileyerek olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Küçükçekmece'de bulunan bir parkın içinde bulunan su dolu çukura düşerek hayatını kaybeden Edanur'a başsağlığı dileyerek olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Sosyal medya platformu X üzerinden konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Tunç şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Küçükçekmece ilçesi Menekşe Sahil Parkı içinde açıldığı tespit edilen ve içi su dolu olan çukura düşerek hayatını kaybeden Edanur evladımızın ölümü bizleri derinden üzdü. Evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Olayın hemen ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Kusur tespiti için uzman bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir. Evladımızın hayatını kaybetmesinde sorumluluğu bulunanlar hakkında adli soruşturma titizlikle yürütülecektir." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Edanur'un ölümüyle ilgili adli soruşturma başlattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Edanur'un ölümüyle ilgili adli soruşturma başlattı - Son Dakika
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