Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: "Hayvan hakları ile ilgili taslak metin Meclis'e ulaştı, tartışılacak"
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hayvan haklarıyla ilgili taslak metnin Meclis'e ulaştığını ve tartışılacağını açıkladı. Taslak metin, hayvan haklarının korunması ve hayvanlara yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
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29.05.2024 13:16:01. #1.12#
SON DAKİKA: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: "Hayvan hakları ile ilgili taslak metin Meclis'e ulaştı, tartışılacak" - Son Dakika
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