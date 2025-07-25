Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Şahinbey Millet Cami ve Kütüphanesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Şahinbey Millet Cami ve Kütüphanesi'ni Ziyaret Etti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Şahinbey Millet Cami ve Kütüphanesi\'ni Ziyaret Etti
25.07.2025 17:05  Güncelleme: 17:25
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gaziantep'te Türkiye'nin en büyük ikinci camisi ve Şahinbey Millet Kütüphanesi'ni ziyaret ederek yapılan projelerin şehre değer kattığını belirtti. Cuma namazı öncesinde vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'nin en büyük ikinci camisi olma özelliğine sahip Şahinbey Millet Cami ve Külliyesi ile Şahinbey Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti.

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'te bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Şahinbey Belediyesi tarafından kente kazandırılan Türkiye'nin en büyük ikinci camisi olan Şahinbey Millet Cami ve Külliyesi ile Şahinbey Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette Bakan Tunç, yapılan projelerin örnek projeler olduğunu ifade etti.

"Şehre değer katan eserler"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yapılan projelerin şehre değer kattığını ifade ederek, "Şahinbey Belediyemizin Millet Cami'nde cuma namazımızı eda ettik. Cami mükemmel olmuş. Gaziantep'e ve Şahinbey'imize yakışmış. Şehre değer katan güzel eserler. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Şahinbey Millet Camisi ve Külliyesi aynı zamanda bir sosyal tesis kadınından, çocuğuna herkes için bir alan var. Vatandaşlarımızın memnuniyetleri yüzlerinden okunuyor ve Belediye Başkanımıza karşı ilgileri oldukça fazlaydı. Öncesinde de Şahinbey Millet Kütüphanesi'ni gezdik. Ankara'daki Millet Kütüphanesi'nin benzeri. Şehre değer katan bir proje. Orada ders çalışan kitap ve okuyan çocukları gördük. Gurur duyduk. Karşısındaki Şahinbey Kongre Merkezi de yine muhteşem bir eser. İlçenin her tarafı AK eserlerle dolu. Şahinbey Belediyesi'nin hizmetleri örnek belediyecilik. Aynı zamanda borç almadan öz kaynakları ile yapılmış eserler. Türkiye'nin nüfus olarak kalabalık ikinci ilçesi. Bölgenin de önemli bir merkezi. Bu güzel eserleri yapan başta Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Asıl teşekkürü Şahinbeylilere ediyoruz. Çünkü onlar bu yetkiyi vermese bu eserler ortaya çıkmazdı" diye konuştu.

Aşure ikram edildi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, cuma namazı öncesinde Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile birlikte Şahinbey Millet Cami ve Külliyesi'ne cuma namazını kılmak için gelen vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Bakan Tunç aşure ikramında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Şahinbey Millet Cami ve Kütüphanesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

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