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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Eniştesi Adil Şahin Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Eniştesi Adil Şahin Son Yolculuğuna Uğurlandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un eniştesi olan Adil Şahin, Bartın'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Bakan Tunç, törende Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu'nun eşinin durumunun ağır olduğu haberini alınca büyük üzüntü yaşadı. Ayrıca, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz ve diğer birçok yetkili ve vatandaş da cenaze törenine katıldı. Tören sırasında jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alındı. Aynı zamanda, Bakan Tunç'a eniştesinin cenaze töreni sırasında Hatice Fırıncıoğlu'nun durumuyla ilgili üzüntülü bir haber verildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç\'un Eniştesi Adil Şahin Son Yolculuğuna Uğurlandı
14.01.2024 - 19:22,
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un vefat eden halasının eşi Adil Şahin, Bartın'da son yolculuğuna uğurlandı. Eniştesinin cenaze törenine katılan Bakan Tunç, bu sırada Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu'nun eşi Hatice Fırıncıoğlu'nun da durumunun ağır olduğu haberini alınca büyük üzüntü yaşadı.

İstanbul'un Pendik ilçesinde yaşayan ve bir süredir evde bakım gören 85 yaşında Adil Şahin, evinde hayatını kaybetti. Adalet Bakanı Tunç'un eniştesi olan Şahin'in cenazesi, Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Ulukaya köyüne getirildi. Şahin, Ulukaya Köyü Merkez Camii'nde ikindi namazı sonrası dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Şahin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Erkan Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, İl Jandarma Komutanı Albay Ersin Aslan, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, askeri ve mülki amirler ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazede jandarma ekipleri tarafından yoğun güvenlik tedbirleri alındı. Bartın İl Jandarma Komutanlığı'na ait bomba arama köpeği ile mezarlık ve çevresinde arama yapıldı.

Cenaze törenine katılan Milletvekili Aldatmaz, Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu'nun eşi Hatice Fırıncıoğlu'nun tedavisi ile ilgili son durumu Bartın Valisi Nurtaç Arslan ile paylaştı. Aldatmaz'ın Hatice Fırıncıoğlu'nun durumunun ciddi olduğunu söylemesi üzerine Vali Arslan büyük üzüntü yaşadı. Arslan'ın haberi

aldığı anlardaki tepkisi kameralara yansıdı.

Bakan Tunç'a üzüntülü haber verildi

Vali Arslan, eniştesini kaybetmenin acısını yaşayan Bakan Tunç'a Hatice Fırıncıoğlu'nun sağlık durumundaki son gelişmeler hakkında bilgi verdi. Bakan Tunç, Vali Arslan'ın Ankara'da tedavi gören Hatice Fırıncıoğlu'nun durumunun ciddiyetini koruduğunu söylemesi üzerine büyük üzüntü yaşadı. - BARTIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Eniştesi Adil Şahin Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Eniştesi Adil Şahin Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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