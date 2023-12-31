Adalet Bakanı: Çocuk teslimine son veren uygulama yaygınlaştırıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 90 yıllık icra yoluyla çocuk teslimine son veren uygulamanın Türkiye genelinde yaygınlaştırıldığını vurgulayarak, "Çocukların kolluk güçleriyle anne veya babadan koparıldığı çirkin görüntülere son verdik. Bakanlığımız, toplumsal bir acıya son veren uygulama ile ilgili özel rehber hazırlayarak uygulayıcı tüm taraflara ulaştırdı" dedi.

Adalet Bakanlığı, UNICEF Türkiye ve Başkent Üniversitesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (CEKAMER) paydaşlığında ebeveynlerine teslim edilen çocuklarla ilgili özel çalışma yaptı. Çalışma sonrasında, "Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair İlam ve Tedbir Kararlarının Yerine Getirilmesi Sürecine İlişkin Rehber" hazırlandı.

"İşlemlerin usulüne uygun yapılması amacıyla rehber hazırlandı"

Rehberi değerlendiren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hazırlanan rehberde çocuğun üstün yararını gözettiklerini kaydetti. Bakan Tunç, "Bakanlığımız tarafından çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması işlemlerinde görev alan müdür, uzman ve zabıt katiplerinin mevzuatı ve iş akışı adımlarını öğrenmeleri, ayrıca bu konuda bilgi ve becerilerinin artırılması amacıyla çok sayıda yüz yüze ve çevrim içi eğitim verilmiştir. Verilen eğitimleri tamamlayıcı nitelikte hazırlanan 'Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulması Sürecine İlişkin Rehber' de uygulayıcıların, söz konusu işlemleri usulüne uygun ve çocuğun üstün yararını esas alacak şekilde yerine getirebilmeleri amacıyla hazırlanmıştır" diye konuştu.

"Çocukların kolluk güçleriyle anne veya babadan koparıldığı çirkin görüntülere son verdik"

Bakan Tunç, yeni uygulama çerçevesine çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair işlemler, çocuk dostu şekilde oluşturulan çocuk görüşme merkezlerinde uzmanlar vasıtasıyla gerçekleştirildiğini kaydetti. Adalet Bakanı Tunç, şöyle konuştu:

"Başkanlığımızca yürütülen icra yolu ile çocuk teslimine son veren uygulamaya geçilen 592 adliyenin; 167'sinde Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerince, 425'inde ise Bakanlığımızca belirlenen hukuk mahkemeleri yazı işleri müdürlüklerince çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair iş ve işlemler yerine getiriliyor. Bu uygulama ile çocukların kolluk güçleriyle anne veya babadan koparıldığı çirkin görüntülere son verdik. Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin kararların uygulamasını icra dairelerinden aldık, Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerine verdik. Görüşme merkezlerinde psikologlar, sosyal çalışmacılar, pedagoglar, rehber öğretmenler vasıtasıyla çocuk teslimleri yapılıyor. Bakanlığımız bu hizmeti ücretsiz gerçekleştiriyor."

Çocuk görüşme merkezlerinin fiziki yapısına dair bilgi de veren Bakan Tunç, merkezlerin mümkün olduğu kadar çocukların ebeveynleri ile kaliteli zaman geçirmesine imkan sağlayacak park, bahçe ve içerisinde sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlerin yürütüldüğü yerlerde ya da bu yerlere yakın olacak şekilde belirlendiğini de kaydetti.

Dört bin rehber kitap taraflarına dağıtıldı

Adli süreçlerde çocuk haklarının gözetilmesini ve çocuklara yönelik koruyucu, destekleyici tedbirlerin alınması amacıyla yürütülen uygulama çerçevesinde 4 bin kitap basıldı. Kitaplar, aile mahkemelerine ve ilgili kurumlara dağıtıldı. Kitabın dijital haline Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığının internet sitesinden de ulaşılabilecek. - ANKARA