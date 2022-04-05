Adalet Komisyonu Başkanı, Rektörü ziyaret etti - Son Dakika
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Adalet Komisyonu Başkanı, Rektörü ziyaret etti

05.04.2022 10:27
Adalet Komisyonu Başkanı, Rektörü ziyaret etti

DÜZCE (İHA) – Düzce Adalet Komisyonu Başkanı Mert Gümüşay, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'ı ziyaret ederek, karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

DÜZCE (İHA) – Düzce Adalet Komisyonu Başkanı Mert Gümüşay, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'ı ziyaret ederek, karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Rektör Çakar, üniversite bölgesinde yapılan çalışmaların tanıtımını yapmaya devam ediyor. Son olarak yapılan çalışmaları kendisini ziyarete gelen Adalet Komisyonu Başkanı Mert Gümüşay'a anlattı. Rektör Demircan Çakar, Adalet Komisyonu Başkanı Mert Gümüşay'a ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti. - DÜZCE

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Nigar Demircan Çakar, Düzce Üniversitesi, Adalet Komisyonu, Düzce, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Adalet Komisyonu Başkanı, Rektörü ziyaret etti - Son Dakika


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