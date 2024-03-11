Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Halkla Buluştu

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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Sarıcam ve Seyhan ilçelerinin Denizli, Mithatpaşa ve Sakirpaşa mahallelerinde halkla bir araya geldi. Karalar, "Biz bu belediyeyi nerelerden nerelere getirdik. Maaş ödeyemez haldeki belediyeyi, ilçelerimizin tamamında devasa hizmetleri hayata geçirebilme kapasitesine ulaştırdık. Hemşehrilerimizi çok daha büyük hizmetlerle buluşturacağız" dedi.

Başkan Karalar, kentin çeşitli noktalarında halk buluşmalarına devam ediyor. Şakirpaşa Mahallesi'nde CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut'in da eşlik ettiği ve mitinge dönüşen buluşmalara milletvekilleri, siyasiler, belediye başkan adayları, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı.

Ziyaretlerinde Karalar, mahallelere ve Adana'ya yapılan hizmetleri anlattı, gelecek dönemde yapılacak hizmetlerle ilgili bilgi verdi. Karalar, yeni kreşler, parklar, altyapı hizmetleri, köprüler, spor tesislerinin halkın hizmetine sunulacağını belirterek, "Biz bu belediyeyi nerelerden nerelere getirdik. Maaş ödeyemez haldeki belediyeyi, ilçelerimizin tamamında devasa hizmetleri hayata geçirebilme kapasitesine ulaştırdık. Hemşehrilerimizi çok daha büyük hizmetlerle buluşturacağız" diye konuştu.