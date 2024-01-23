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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, otogarın modernizasyon projesini açıkladı - Son Dakika
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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, otogarın modernizasyon projesini açıkladı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, otogarın Adana'ya yakışmadığını belirterek, modern bir proje hazırladıklarını ve yeni bir otogar yapacaklarını söyledi. Ayrıca, diğer hizmetler ve projeler hakkında da bilgi verdi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, otogarın modernizasyon projesini açıkladı
23.01.2024 - 15:51,  Güncelleme: 16:01
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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, otogarın Adana'ya yakışmadığını bunun içinde çok modern bir proje hazırladıklarını söyledi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve 31 Mart Mahalli İdareler seçiminde yeniden büyükşehir belediye başkan adayı olan Karalar, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Karalar, 5 yıl boyunca yaptığı icraatları anlatarak, pandemi ve deprem gibi çok büyük olumsuzlukların yaşandığı dönemde belediye başkanlığı yaptığını hatırlattı. Buna rağmen borçlu aldıkları belediyeyi düze çıkartıp, bir çok hizmete de imza attıklarını başta bu zamana kadar hiçbir belediye başkanı tarafından yapılmayan hizmetlere imza attıklarını, daha önceki dönemde başlatılan hizmetleri de nihayete kavuşturduklarını söyledi. Karalar, D-400'de daha önce belediye başkanlarının tek bir alt geçit yapmadığını kendi belediye başkanlığı döneminde iki alt geçit yapıldığını kaydetti. Karalar, aynı zamanda Türkmenbaşı Bulvarına da bir alt geçit yaptıklarını, yeni dönemde de 8 alt geçit yapmayı planladıklarını ifade etti.

Karalar, Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde başlattığı Kent Meydanı Projesi'ni Seyhan Belediyesi'nin devam ettirmesini beklediğini ancak devamının gelmemesi nedeniyle bu projenin hayata geçirilemediğini söyledi. Karalar, Kent Meydanı konusunda Seyhan'dan tapu devrinin alındığını ve şehre Kent Meydanı'nı kazandırmak istediğini belirtti.

Şehrin orta yerinde Kasaplar Çarşısı ile Balıkçılar Çarşısı'nın konumunun şehre yakışmadığını belirten Karalar, bugüne kadar hayal ederek gerçekleştirmeyi istediği bu projeleri ikinci kez belediye başkanı seçilirse hayata geçirmeyi vaat etti. Karalar, kentin güzel bir konuma kavuşması adına her iki çarşının yenilenmesi ve dizayn edilmesi gerektiğini ifade etti.

Kentin otogarının şehre yakışmadığını belirten Karalar, mevcut otogarın yerinde yeni bir otogar yapılması için yani yerinde dönüşüm için proje hazırlattığını ve toplam 102 dönümlük arazinin 36 dönümüne otogar yapılacağını, geri kalan alana ise tesis yapılarak buraların satışının yapılarak belediyeye para kazandıracağını kaydedip projenin ayrıntılardan bahsetti. - ADANA

Kaynak: İHA
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