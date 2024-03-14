Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Sanayicilerle Bir Araya Geldi

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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Adana'yı hak ettiği yere getirmek, sanayide ve ekonomide Türkiye'nin lokomotifi olduğu günlerdeki gücüne ulaştırmak için sanayicilerimizle, üreticilerimizle ve kentin bütün dinamikleriyle birlikte çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

Başkan Karalar, vatandaşın istek ve taleplerini dinlemeye devam ediyor. Bu kapsamda CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer ve CHP Seyhan Belediye Başkan Adayı Oya Tekin ile birlikte İtimat, Barkal, Özen, Akkapı ve Önderler Dolmuş Kooperatifleri'ni ziyaret eden Başkan Karalar, esnafın sorunları ve kentin ulaşımıyla ilgili konularda görüş alışverişinde bulundu.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ni de ziyaret eden Başkan Karalar, sanayicilere yönelik sunumunda, 5 yıldır gerçekleştirilen çalışmaları ve gelecek dönemde hayata geçirilecek projeleri anlattı. Daha sonra Kadın Sanayiciler İş Platformu üyeleriyle bir araya gelen Karalar, "Adana'yı hak ettiği yere getirmek, sanayide ve ekonomide Türkiye'nin lokomotifi olduğu günlerdeki gücüne ulaştırmak için sanayicilerimizle, üreticilerimizle ve kentin bütün dinamikleriyle birlikte çalışmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Sarıçam ilçesi Osmangazi ve Ertuğrul Gazi mahallelerini kapsayan Büyükşehir iftar programına da katılan Karalar, şunları söyledi:

"Ramazan ayı mübarek ay. Kırgınlıkları, küskünlükleri, düşmanlıkları bırakmak için en güzel iklim. Kavgadan, husumetten kimseye yarar gelmez. Sarıçam'a hizmet etmeye, halkımız için şu ana kadar yaptığımız devasa hizmetlere, önümüzdeki dönem de devam edeceğiz."