Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın Sağlığı ve Üreme Sağlığı Semineri

Yerel

Adana Büyükşehir Belediyesi, ilgili daire ve kuruluşların iş birliğiyle, kadınlara yönelik, "Toplumsal Cinsiyet Kadın Sağlığı ve Üreme Sağlığı" semineri düzenledi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Göç ve Göçmen İşleri Şube Müdürlüğü, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ile birlikte, Göçmen Uyum ve Koordinasyon Merkezi'nde "Toplumsal Cinsiyet, Kadın Sağlığı ve Üreme Sağlığı" başlıklı bir seminer düzenledi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı personeli tarafından katılımcılara, toplumsal cinsiyet, toplumsal cinsiyet rolleri, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve eşitsizliği ortadan kaldırabilmek için çözüm yolları anlatıldı. Seminerde, sağlık danışmanı personel tarafından kadın sağlığı ve üreme sağlığına ilişkin de bir dizi eğitim verildi. Seminerin son bölümünde, katılımcılar tarafından sorulan sorular IOM personelinin tercüman desteği ile meslek elemanları tarafından yanıtlanarak, kadına yönelik şiddet, flört şiddeti, çocuk ihmal ve istismarı, kadın üreme sağlığı temalı bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.