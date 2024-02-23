Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın Sohbet Evi'nde Hizmetleri Anlattı - Son Dakika
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Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın Sohbet Evi'nde Hizmetleri Anlattı

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın Sohbet Evi\'nde Hizmetleri Anlattı

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Yüreğir'de kadınlara yönelik yapılan saha çalışması kapsamında Karacaoğlan Kadın Sohbet Evi'nde verilen hizmetler anlatıldı, kadınların talepleri ve görüşleri alındı.

23.02.2024 12:24  Güncelleme: 12:27
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Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Yüreğir'de kadınlara yönelik yapılan saha çalışması kapsamında Karacaoğlan Kadın Sohbet Evi'nde verilen hizmetler anlatıldı, kadınların talepleri ve görüşleri alındı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı meslek elemanları, Yüreğir ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde kadınlarla bir araya gelerek Karacaoğlan Kadın Sohbet Evi'nde verilen hizmetleri paylaştı. Karacaoğlan Mahallesi'nde yaşayan kadınlara iki gün boyunca 08.30 ile 17.30 saatleri arasında, Karacaoğlan Kadın Sohbet Evi'nde bir araya gelebilecekleri ve uzman meslek elemanları tarafından psiko-sosyal destek ve danışmanlık hizmeti alabilecekleri bilgisi verildi.

Saha bilgilendirme çalışmasında, mahalle sakini kadınlarından, Kadın Sohbet Evi'nde verilmesini istedikleri hizmet ve talepler hakkında görüşleri alındı, Karacaoğlan Mahalle Muhtarı ile istişare yapıldı. Yapılan görüşmelerin sonunda ilgili birimlere yönlendirmeler gerçekleştirildi. Çalışmada, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın verdiği hizmetler anlatılarak; kadına yönelik şiddetle mücadele ve 7/24 ulaşılabilecek kurumların iletişim bilgilerini içeren broşürler dağıtıldı, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verildi.

Kaynak: ANKA

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