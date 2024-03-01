Adana Büyükşehir Belediyesi, "Çocuğa Yönelik İhmal ile İstismarı, Ebeveynlere Yönelik Çocuk Mahremiyeti ve Çocuk Hakları" başlıklı atölye çalışması düzenledi.
Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği iş birliğiyle, Adana Kadın Yaşam Merkezi'nde "Çocuğa Yönelik İhmal ile İstismarı, Ebeveynlere Yönelik Çocuk Mahremiyeti ve Çocuk Hakları" konulu atölye çalışması yapıldı.
19 Mayıs Mahallesi'nde kurulan Adana Kadın Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen atölye, Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın uzman psikologları ve UCİM hukukçuları tarafından düzenledi.
Atölyede uzman psikologlar; "Çocuk ihmali ve türleri nelerdir?", "İhmalin çocuk üzerindeki etkileri nelerdir?", "Çocuğa Yönelik İstismar", "Temas İçeren ve Temas İçermeyen Cinsel İstismar Türleri", "Cinsel İstismara Maruz Kalan Çocuklarda Görülen Belirtiler", "Cinsel İstismar Hakkında Yanlış Bilinenler ve Başvuru Merkezleri", "Mahremiyet", "Mahremiyetin Önemi", "Mahremiyet Eğitiminde Ebeveynlerin Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar", "Özel Alan Tanımlama", "Bedenim Bana Ait Bilinci", "Rıza", "Cinsellik", "Dijital Mahremiyet ve Güvenli İlişkiler" başlıkları altında çeşitli bilgiler aktardı.
UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği'nin hukukçuları, çocuk haklarını anlatarak, çocuk haklarının Türkiye'deki yeri ve gelişmesi için neler yapılabileceği konusunda bilgi verdi. Atölye, soru-yanıt etkinliği ile sonlandı.
Son Dakika › Yerel › Adana Büyükşehir Belediyesi'nden çocuk istismarıyla mücadele atölyesi - Son Dakika
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