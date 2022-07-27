Adana Sarıçam'da Kutu Menfez Çalışması

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Sarıçam ilçesinde derelerin şiddetli yağışlarda taşmaması için kutu menfez çalışması yaptı.

Yoğun yağışlarda Adanalıyı zor durumda bırakan su taşkınları, ASKİ yatırımları sonucunda önleniyor. Sarıçam ilçesindeki derelerin şiddetli yağış olduğu zamanlarda fazla miktardaki suyu taşıyamayarak taşkınlara sebep olması üzerine harekete geçen ASKİ ekipleri, baks (kutu menfez) çalışması gerçekleştiriyor.

Mehmet Akif Ersoy, Boynuyoğun ve Osmangazi Mahalleleri'nde hayata geçirilen projeler kapsamında hem baks, menfez yapılarak hem de mevcut menfezler büyütülerek dere geçişi sağlandı. Daha önce yaşanan su taşkınlarının ardından kalan su birikintileri ayrıca kötü koku ve sinek oluşmasına yol açıyordu. ASKİ'nin Sarıçam'daki dere yataklarında gerçekleştirdiği çalışma neticesinde bu sorunlar da çözüldü.