Adana Sarıçam'da Kutu Menfez Çalışması - Son Dakika
Üye Girişi

Adana Sarıçam'da Kutu Menfez Çalışması

27.07.2022 13:08
Adana Sarıçam'da Kutu Menfez Çalışması

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Sarıçam ilçesinde derelerin şiddetli yağışlarda taşmaması için kutu menfez çalışması yaptı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Sarıçam ilçesinde derelerin şiddetli yağışlarda taşmaması için kutu menfez çalışması yaptı.

Yoğun yağışlarda Adanalıyı zor durumda bırakan su taşkınları, ASKİ yatırımları sonucunda önleniyor. Sarıçam ilçesindeki derelerin şiddetli yağış olduğu zamanlarda fazla miktardaki suyu taşıyamayarak taşkınlara sebep olması üzerine harekete geçen ASKİ ekipleri, baks (kutu menfez) çalışması gerçekleştiriyor.

Mehmet Akif Ersoy, Boynuyoğun ve Osmangazi Mahalleleri'nde hayata geçirilen projeler kapsamında hem baks, menfez yapılarak hem de mevcut menfezler büyütülerek dere geçişi sağlandı. Daha önce yaşanan su taşkınlarının ardından kalan su birikintileri ayrıca kötü koku ve sinek oluşmasına yol açıyordu. ASKİ'nin Sarıçam'daki dere yataklarında gerçekleştirdiği çalışma neticesinde bu sorunlar da çözüldü.

YORUMLAR
500
Diyarbakır'da İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Yapıldı Diyarbakır'da İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Yapıldı Bursa'da geliştirilen tekstil malzemesi kaplandığı yüzeyde bakterileri barındırmıyor Bursa'da geliştirilen tekstil malzemesi kaplandığı yüzeyde bakterileri barındırmıyor
Kaynak: ANKA

Adana Büyükşehir Belediyesi, Sarıçam, su, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adana Sarıçam'da Kutu Menfez Çalışması - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
13:03 Kim Min Jae Fenerbahçe'den ayrıldı! Transfer sonrası Sarı-lacivertli takımın kasasına 20 milyon euro girecek
12:26 Nazmi Bilgin'e açıkça soruyoruz: İnternet medyasında çalışan emekçiler gazeteci değil mi?
12:08 Ticarette kar haddi var mı? Hızla artan fiyatlar sonrası Diyanet'ten dikkat çeken fetva!
12:03 Fenerbahçe'nin hedefinde İranlı golcü var! Yıllar önce Rizespor nedeniyle caza almıştı
12:02 Yumurta fiyatlarına tepki gösteren Demet Akalın taksiciden aldığı bilgiyi paylaştı: Suriyelilere bedava yem veriliyor
11:46 Öğretmenlerin ek ders ücretlerinde değişikliğe gidildi
11:39 Antalya'da kaçak kazı yapan şahıslara jandarmadan suçüstü!
11:37 Ankapark'ın geleceği için yapılan ankette 4 öneri ön plana çıktı
11:22 Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunu geçmek için bugün Dinamo Kiev ile karşılaşacak! İşte muhtemel 11
11:08 Suluova Belediyesi'nde çalışanların maaşlarına yapılan yüzde 60'lık zam halaylar eşliğinde kutlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 13:19:22. #1.12#
SON DAKİKA: Adana Sarıçam'da Kutu Menfez Çalışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement