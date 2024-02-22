Adana'da 14 kilogram esrar ele geçirildi: 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Adana'da 14 kilogram esrar ele geçirildi: 5 şüpheli yakalandı

Adana\'da 14 kilogram esrar ele geçirildi: 5 şüpheli yakalandı

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri apartmanlara yaptığı operasyonlarda dairelerde iklimlendirme sistemi kurularak uyuşturucu üretildiğini ortaya çıkardı. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. Seyhan ve Çukurova ilçesinde yapılan baskınlarda 14 kilogram esrar, 32 kök Hint keneviri, 7 iklimlendirme cihazı, 12 havalandırma sistemi ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

22.02.2024 23:49  Güncelleme: 23:53
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Adana'da 14 kilogram esrar ele geçirildi: 5 şüpheli yakalandı

ADANA - Adana'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri apartmanlara yaptığı operasyonlarda dairelerde iklimlendirme sistemi kurularak uyuşturucu üretildiğini ortaya çıkardı. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltın alındı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine apartman dairelerinde uyuşturucu yetiştirildiği yönünde bilgi geldi. Jandarma ekipleri bu bilgi üzerine harekete geçti. Seyhan ve Çukurova ilçesinde bir çok apartmana baskın yapan ekipler dairelerde iklimlendirme sistemi kurularak uyuşturucu yetiştirildiğini tespit etti. Ekiplerin baskınında 7 ayrı adreste 14 kilogram esrar, 32 kök Hint keneviri, 7 iklimlendirme cihazı, 12 havalandırma sistemi ile kapalı alanda uyuşturucu imalatı için kullanılan çok sayıda malzeme ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Jandarma, Çukurova, Seyhan, Adana, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da 14 kilogram esrar ele geçirildi: 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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